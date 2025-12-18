林奕匡入行15载创作破百首 自爆欠容祖儿「特别的歌」长达11年

林奕匡（Phil）今日现身铜锣湾海旁，为明天推出的全新专辑《The Next Station》进行宣传。他现场演绎了专辑内的两首新作，其中在谈及为儿子Darrien创作的歌曲《Song for my baby》时更一度感触哽咽。他透露，录制该曲时曾忍不住落泪，过去也经常亲自唱给儿子听。近日当他透过音响播放这首歌时，儿子听后也流露出特别的感觉，让他十分难忘。

Phil开心分享，入行至今已15年，今日正式宣布个人创作歌曲数量已突破100首，累计达101首，将此视为一个重要的里程碑，并以此庆祝，同时朝著下一个100首的目标进发。被问及目前最想为哪位歌手创作时，他毫不犹豫地回答是偶像容祖儿，随后略带尴尬地解释，因为自己是容祖儿的歌迷，过去始终不想直接主动向她表明想创作歌曲给她，反而希望偶像能因为欣赏他的作品而想找他作歌。直到《高山低谷》推出后，容祖儿曾主动联系，希望他能创作一首类似原版风格的作品，但此事距今已11年，他却始终未能交出合适的歌曲。Phil 笑言：「我仲未写出一首佢想要或适合佢嘅歌，不过容祖儿好好，冇畀过我压力，而系我自己畀自己有压力，我一定要写一首好特别嘅歌畀佢，到𠵱家过咗11年，我都觉得自己好过分，希望明年真系能交货畀容祖儿！」

渴望夺「叱咤作曲人大奖」

此外，被问到是否将在今年的叱咤颁奖礼上主攻唱作人奖项，Phil表示，自己已获得过唱作人奖，现在更渴望夺得「叱咤乐坛作曲人大奖」。他认为，若能获得此奖，意味著无论是自己演唱的作品，还是为他人创作的歌曲，都同样受到欢迎与肯定。