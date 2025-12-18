刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光

内地真人骚节目《一路繁花2》近期热播中，日前播出一集，张栢芝与刘嘉玲一同散步，分享了她与儿子们如朋友般的相处之道。张栢芝表示会和孩子们一起运动、逛街购物，并担任他们的时尚顾问，享受亲密的亲子关系，这种教育方式获得了许多网民的羡慕。刘嘉玲更谈及狄波拉对前新抱张栢芝的评价。

狄波拉对张栢芝赞誉有加

在节目中，刘嘉玲透露，狄波拉对张栢芝的教子方式赞誉有加，她转述狄波拉的话说：「小孩子的那个奶奶，她一直夸赞你，你把两个孙子教得太好了。」张栢芝则谦虚回应：「没有，应该的，他们本性都很好的。」她在节目中也分享了自己「不打骂、让孩子承担后果」的教育理念，认为犯错是成长的一部分，此番言论获得不少网民激赞。

相关阅读：谢霆锋张栢芝18岁大仔Lucas「颓废look」用餐 路人随手一拍「神颜」冲上微博热搜

曾传张栢芝不让狄波拉见孙仔

其实过往张栢芝与狄波拉也曾传出不和，向太陈岚更曾爆料称张栢芝不让前老爷谢贤、前奶奶狄波拉见两个孙仔。对此，张栢芝未公开跟向太对骂，而是公开狄波拉与两个孙仔的开心合照，以行动反击谣言。事实上，狄波拉不仅透过好友刘嘉玲称赞张栢芝，更曾亲自向传媒澄清，表示自己跟孙仔不时见面，近年也曾在孙仔陪伴下过生日，并赞扬张栢芝把孩子教得很有礼貌、有家教。

而前老爷谢贤也曾多次公开称赞张栢芝是个好妈妈、好新抱，更称过往都是在儿子谢霆锋家中见孙仔们，再度否认传闻连谢霆锋都见不到两子的说法。虽然张栢芝与谢霆锋夫妻缘尽，但仍可见她在谢家人心中的地位。

相关阅读：刘嘉玲爆张栢芝冇男友都想生仔 公开不断生B之谜：要生到不能生为止 认曾被妈妈劝阻