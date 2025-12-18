廖碧儿做讲师全英语授课身材大走样 自我介绍「TVB明星」 网民：我们都认不出他是谁

选美出身、下个月就迎来47岁的廖碧儿（Bernice），2011年离巢TVB后便慢慢淡出幕前，并远赴法国读书，并考获品酒师牌，更自己酿制红酒、白酒，并成为专业评酒师，又豪花千万元于法国购买酒庄，积极发展红酒生意。由艺人成功转跑道变为酒界女强人的她，今年初更获法国政府授予勋章，以表扬她对推广红酒的贡献。近日有网民在小红书分享廖碧儿在香港大学明德学院担任讲师的照片，并惊讶表示：「这个居然是廖碧儿？」指她胖到差点认不出来！

廖碧儿以英语向学生授课

照片中的廖碧儿，当日穿上黑色西装长款外套配黑色松身长裤，一身斯文打扮现身，站在演讲台前以英语向学生授课，身体明显比之前发胖不少，网民以「今天上课的老师是香港TVB明星」为标目，并发文表示：「老师在上课前自我介绍是tvb明星，之前拍了不少电视剧，虽然我们都认不出他是谁。但今天的课非常有趣，是讲投资葡萄酒的。」

廖碧儿跑步去水肿

不少网民看到照片亦大感惊讶，并留言指廖碧儿的身形发福不少：「这个居然是廖碧儿？怎么胖成这样了？」、「饮酒到肿晒应该几专业」，不过亦有网民为廖碧儿平反，指她仍然好漂亮：「我觉得她比小时候更漂亮了」、「人家都46了」、「好漂亮啊！」。而主角廖碧儿亦有在帖文下留言回复：「同学你好！希望你享受今天的课Cheers！」此外，廖碧儿昨天（17日）亦在其IG的限时动态分享自己在跑步机上完成了5K，并发文表示自己过去一星期病了，最近才慢慢回复状态。

