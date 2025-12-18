Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

郑俊弘被指系《中年4》「企鹅人」 大卖关子：我觉得佢唱得很好 黄剑文曾因太瘦要「装假狗」演出

黄剑文、郑俊弘（Fred）今日（18日）到小西湾为将于1月16日起在戏曲中心大剧院上演合共7场的《为你钟情》音乐剧彩排，Fred被追问到《中年好声音4》「TVB艺人赛区」的「企鹅人」是否他本人？他笑指节目播出后不少粉丝及朋友私讯他，问「企鹅人」是他还是周志康，也有人肯定地指「企鹅人」就是他，还大赞他唱歌一直很好听，Fred故作神秘说：「我觉得他唱得很好。（你在赞自己？）不可以讲，哈哈！（给予他多少分数？）满分，因为每位评判也按灯，5灯直入。」

「企鹅人」有点似周志康

问到那么多人恭喜如果不是你，会否尴尬？Fred表示不会尴尬，自己也觉得「企鹅人」有点似周志康，但又觉得似古巨基。Fred感到这次蒙面赛制可让大家更留意歌手唱歌，同时能够令气氛更紧张，问他是否带着面罩四处去？他笑言：「是否像蝙蝠侠一样！我也希望一路戴落去，哈哈！」黄剑文也觉得「企鹅人」很像Fred，「我都希望他赢。」

黄剑文被摸假胸

此外，黄剑文透露音乐剧将由原先6场加至7场，问到会否想再加？他笑言希望可以到世界巡回演出，到新加坡、英国，最好连美国也可以做。Fred表示张国荣的粉丝遍布全球，相信有很多海外观众会想看，可以巡遍世界各地。事隔一年，再次重演，Fred表示，因本身少跳舞，故今次也需要努力练舞，黄剑文透露今次剧情和对白上也有修改过，需要时间背对白，Fred搞笑说：「应该加多些亲热戏，好让剧中的他与叶巧琳感情线升华，吸引更多观众。」黄剑文身形明显健硕了，他表示因剧组去年指他太瘦，上次演出时要「装假狗」，于胸前及臀部加上厚垫，故为了今次演出，事前特意操得比之前健硕。Fred透露上次演出时，大家也趁机在后台抽水，摸黄剑文的假胸，而他也有为今次演出加操，因为有大量跳唱场面要演出，要操练好心肺功能，以免当唱跳完演讲对白时喘气。

