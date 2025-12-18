Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

叶巧琳嫌弃拍档太健硕 陈凯彤对幽默男情有独钟

影视圈
更新时间：17:45 2025-12-18 HKT
发布时间：17:45 2025-12-18 HKT

叶巧琳、陈凯彤（18日）到小西湾彩排音乐剧《为你钟情》。陈凯彤表示，上次演出已是一年前的事，早前第一日彩《为你钟情》排时，众人舞步也有出错。叶巧琳则指自己最少跳舞环节，同时剧本作出修改，她与黄剑文的感情线有较清晰背景，「对白有加有减，要重新背过。」

黄剑文为了符合角色要求而操练，身形比去年健硕多了，问与他有大量对手起的叶巧琳，可会想摸摸他的肌肉？她即露出一副嫌弃的样子说：「不想！我有老公为甚么要摸他？」她形容自己钟情于瘦身形兼有6嚿腹肌的男士，问到她的老公有没有操肌？她笑称︰「幻想与现实是两回事，哈哈！」

身旁的陈凯彤指并不钟情太健硕的男士，又指自己跟黄剑文演出时很少一起跳舞，「没有机会摸。」而她的择偶条件是希望找到一位幽默又不太大男人的异性，叶巧琳闻言就说︰「我会努力向你介绍男士。」

