洛连纳次子Nick穿防自杀背心上庭 被控谋杀父母要求延讯 两子女首发声明回应惨剧

影视圈
更新时间：14:45 2025-12-18 HKT
发布时间：14:45 2025-12-18 HKT

《90男欢女爱》导演洛连纳（Rob Reiner）与其太太Michele周日被女儿发现于洛杉矶家中遭割喉致死，他们的次子Nick被控谋杀父母。Nick原定于周二首次上庭，但因为在自杀观察中未通过医疗评估，终延至周三上庭。

提审定于1月7日进行

昨日被控两项一级谋杀罪的Nick身穿牛仔裤和防自杀背心现身洛杉矶刑事法庭，在历时3分钟的听证会上，戴着手扣的他全程木无表情，并弓着身体坐着。当法官问Nick是否同意放弃快速提审的权利时，他说：「是的，法官大人。」其代表律师Alan Jackson曾为不少荷里活名人打官司，Alan请求法官延期审理此案，因他「需要更多时间」来准备案件。他和检方已同意推迟提审，提审现定于1月7日进行。Alan强调发生在连纳家的案件是一场悲剧，并认为案件涉及非常复杂和严重的问题，须彻底并非常谨慎地处理、审查、审视和分析。他更呼吁现时不要妄下定论，要对司法制度、过程，以及受害家庭给予尊重。

连纳夫妇的官方死因亦已公布，洛杉矶县法医办公室周三公布的文件证实，夫妇俩死于「多处锐器伤」，两人的死亡方式都被列为他杀。他们的长子Jake和细女Romy亦打破沉默，他们发表声明表示：「言语根本无法形容我们每时每刻都在经历的难以想像的痛苦，失去父母的悲痛和打击，是任何人都不应该经历的。他们不仅是我们的父母，也是我们最好的朋友。」他们感谢外界的支持，但亦希望大家尊重他们的私隐。而他们在声明中，未有提及涉嫌弑亲的Nick。

Nick疑有精神病

消息人士透露，Nick自15岁开始吸毒后，连纳夫妇一直锲而不舍地帮他戒毒。近日Nick的精神问题益发严重，事发前夫妇参加了名嘴Conan O’Brien举行的圣诞派对，Nick本来不在受邀之列，但连纳夫妇太担心儿子出事，因而把Nick带在身边。但他在派对上表现怪异，更有传他追问两夺艾美喜剧视帝的Bill Hader「你叫甚么名？」及「你是否很出名？」最终引发与父母激烈争执。

美琪赖恩撰文悼好友

而跟洛连纳合作打造经典爱情片《90男欢女爱》的美琪赖恩（Meg Ryan）和比利基斯度（Billy Crystal），都公开悼念好友。美琪在IG公开了一张与洛连纳拍摄花絮照，并写道：「洛和Michele，谢谢你们相信真爱、相信童话、相信欢笑。谢谢你们相信人性本善，谢谢你们深爱着我们的祖国。」至于事发后曾与太太到连纳家门前，并被拍到落下男儿泪的比利则发表声明赞扬亡友，「坚强而果断的Michele和洛连纳夫妇毕生致力于改善我们同胞的生活……他们是一股特别的力量──充满活力、无私奉献、鼓舞人心。我们是他们的朋友，我们将永远怀念他们。」

