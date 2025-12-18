港姐冠军陈咏诗生日骚性感身材 大晒与男友亲密咀嘴照

2025年香港小姐冠军陈咏诗早于参选期间，曾删除社交网内性感泳衣照及与圈外男友Martin的合照，而当选后随即被网民起底，与男友泰国苏梅岛酒店中鸳鸯戏水激吻片段亦流出。陈咏诗其后主动分享恋情，直言：「现在变得光明正大。」继早前，她贴出与男友哥伦比亚大学毕业合照后，日前，更大晒27岁生日派对与男友肉紧咀嘴的合照。

陈咏诗迎27岁生日

陈咏诗自当选后是非多多，感情生活亦备受关注，日前她迎来27岁生日，获一班好姊妹为她大搞生日派对庆生，当中更见男友Martin现身。陈咏诗在社交网分享多张照片，见她以一条银色deep V 裙上阵，大骚事业线兼白滑肉背，相当吸睛。寿星女收到三大束鲜花外，面前还摆有皇冠蛋糕，全部都以粉红色为主，似足公主一般的待遇，万千宠爱在一身，其中更见她与男友多次肉紧咀嘴，大晒恩爱，非常甜蜜。陈咏诗以英文写道：「12.12.25，2025年是如此疯狂的一年，非常感谢被爱包围，与那些像家一样的人一起庆祝。」网民都纷纷留言送上祝福。