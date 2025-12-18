前TVB金牌司仪大女豪宅曝光 巨厅搞Baby Shower空间感十足 楼底极高落地大玻璃景观开扬

刚过了70岁生日的郑丹瑞（旦哥）近年喜事重重，去年大女郑瑶（Zaneta）嫁金融才俊男友Jacob Chan结婚，荣升外父不久的郑丹瑞，今年即将荣升做外公，郑瑶早前在IG晒孕照宣布怀孕，不过这次陀B的过程相当难挨：「试过一天呕五次，因为呕吐太密，我曾因脱水要输液，更有一段时间连血也吐出来。」

郑瑶举行Baby Shower派对意外曝光豪宅

进入「卸货」阶段的郑瑶为BB举行Baby Shower派对，意外令她的豪宅曝光！郑瑶的老公Jacob大有来头，被誉为「翻版黎明」的Jacob 高大俊朗，他毕业于剑桥大学工程系，之后赴哈佛大学修读MBA，曾在英国伦敦从事金融业，近年回流返港接手家族办公室生意。

郑瑶和老公Jacob举行Baby Shower派对

郑瑶和老公Jacob日前举行Baby Shower派对，她在IG贴上多张图片并感谢好友打点：「没有你，我根本没精力筹备！能有你这样一位闺密真是太幸运了，她懂我，知道我有多辛苦，也知道我需要甚么，她总能把聚会办得温馨有趣，而且一点也不做作！爱你，谢谢你。也要感谢帮我整理了所有礼物清单，因为这真的太难了！ ！也要感谢所有带著礼物和必需品来的朋友们。」

郑瑶和老公Jacob家居相当有气派

有份参与到家中参加Baby Shower派对，除了妹妹郑珉外，还有Tyson Yoshi（程浚彦）和太太Christy、林德信一家等，相中所见，郑瑶的家居相当有气派，客厅空间阔落，布置简约温馨，巨型长方木枱上摆放了不少红色及白色康乃馨，还准备了蛋糕小食，而另一边就摆放了梳化及茶几，墙上挂了不少油画，角落位置就有一棵圣诞树，落地玻璃设计采光度十足，景观开扬，楼底相当高！

