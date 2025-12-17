姜涛演唱会2025丨姜涛请来王嘉尔任嘉宾似发梦 揭对方曾私讯鼓励自己 爆笑被约 : 下面等你

姜涛头场演唱会请来王嘉尔任嘉宾，当王嘉尔出场前，姜涛指学习对方好耐，每个纪录片同作品，自己也一直默默跟对方在学习中，无想过会邀请到他前来做嘉宾。

王嘉尔多谢姜涛邀请

之后王嘉尔随即出场，两人合唱《Made Me a Man》。唱完后，王嘉尔先讲多谢受到邀请，并谓：「好荣幸见到你、爱人同家人。」姜涛即谓好似发梦中，并说几年前对方在IG DM他，给了他好多鼓励说话，王嘉尔谓：「一齐渡过风风雨雨，高高低低嘅系爱你嘅人，同爱我嘅人，希望你哋可以长长久久。」随后两人又合唱《Every Single Time》，最爆笑王嘉尔落台期间，跟姜涛握手，并谓：「喺下面等你。」全场大笑。姜涛则笑言：「你可唔可以返上嚟先。」