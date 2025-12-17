璀璨之城丨炜烈透过《星岛申诉王》成功寻子 28岁囝囝一句未准备好重逢暂落空

甘草演员炜烈近日透过《星岛申诉王》协助，尝试与失散多年、在网上发文寻父的儿子见面，可惜儿子最终以「未准备好」为由未有现身，父子重逢愿望暂未能实现。炜烈表示，《星岛申诉王》是首个成功联系到其儿子的媒介，虽然此次未能见面令他感到失落，但仍感激有此机会。他坦言自己一直希望能联络儿子，因是自己骨肉，并直言今次未能相见也有不开心。

炜烈透露，儿子在约见前曾透过中间人传话，表示自己尚未准备好，亦未料及网上寻父会引发如此大回响。炜烈将见面之事牢牢放在心上，强调自己很希望能实现。被问到是否理解儿子的难处？他他表示不能代表他讲，只知儿子28、29岁，现在自己住。问随时准备好见儿子？他表示随时都可以，问可有说话给儿子？他说；「希望他乖些，很想和他食饭，了解一下他。」