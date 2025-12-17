姜涛演唱会2025｜自爆曾想取消亚博骚 弹出舞台惹尖叫 新歌《BOULDER》打头阵

姜涛举行九场演唱会《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》今晚（17日）在亚博Arena演出头场，开场亦以其新歌《BOULDER》打头阵。姜涛明言今年经历太多，曾有取消开骚的打算，他内心还是喜欢表演，望是次演出让歌迷释放情绪，开开心心。

毛舜筠、Sica撑场

头场全场爆满，吸引圈中前辈毛舜筠携女儿捧场，还有何洛瑶（Sica）等艺人欣赏。晚上8时32分开骚，一班身穿白色衫裤的舞蹈员先踏上T字形舞台，大骚舞艺。突然间，姜涛从台底「弹」上舞台，全场「姜糖」（粉丝暱称）兴奋尖叫。姜涛一身黑色服装打扮，战衣以水晶点缀并戴上手套闪爆登场，献唱《BOULDER》后，紧接演唱《白果》、《Master Class》，随后换上黑色衬红色珠片丝绒西装，在烟火下唱《黑月》、《DUMMY》，最惊喜是他唱《镜中镜》期间再现烟火效果，引来全场尖叫。

一口气唱几首歌，姜涛唱完《以父之名》后，开腔诉心声，「欢迎嚟到姜涛第二个个人演唱会，其实我兴奋咗好耐，等咗好耐，今年无论自己或者大家，都经历咗好多，有谂过推迟，唔做呢个骚；我心入面系喜欢舞台，喜欢表演，今晚个骚开始，希望大家感受到台前幕后努力，将情绪释放出嚟，开开心心行出嚟。」然后他唱自己首次有份参与创作的《寂寞圆舞》。

