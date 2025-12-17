璀璨之城丨张智霖转型演反派肉搏陈滢陈晓华 为靓靓探班辟谣：她是来访友
新剧《璀璨之城》虽然经历剧本修改，但张智霖(Chi Lam)与高海宁(高Ling)透露二人故事线变动不大。久未拍剧的张智霖此次挑战反派角色大呼过瘾，他形容人物是「可恶之必有可怜之事」的悲剧角色，更笑言：「20岁时演惯正派，现在『30岁』长大了可以尝试不同类型。」
高海宁大赞张智霖保养得宜，却「投诉」他因太瘦且五官突出，令同框女演员倍感压力。张智霖则幽默回应指女生有肉地才靓，逗得高海宁即时道谢。他进一步透露，角色会在精神与肉体上折磨剧中女拍档，并已拍摄与陈滢、陈晓华的重头戏，更笑称剧中亲热戏尺度大胆，形容以电影标准来看也非常踩界。
张智霖最担心是通告太满，由早上9点到凌晨5点，但体感上又不会辛苦，高海宁亦指他相当投入，不仅准备充足，还会在旁给予反应带动节奏，让她从最初很怕对方到现在已能「怒视他」。被问到拍摄亲热戏时太太袁咏仪会否监场？张智霖笑称不要抹黑她，解释袁咏仪在澳门朋友多，探班实为相聚。高海宁亦补充，袁咏仪每次探班都会请剧组吃饭。
