Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

璀璨之城丨张智霖转型演反派肉搏陈滢陈晓华 为靓靓探班辟谣：她是来访友

影视圈
更新时间：21:13 2025-12-17 HKT
发布时间：21:13 2025-12-17 HKT

新剧《璀璨之城》虽然经历剧本修改，但张智霖(Chi Lam)与高海宁(高Ling)透露二人故事线变动不大。久未拍剧的张智霖此次挑战反派角色大呼过瘾，他形容人物是「可恶之必有可怜之事」的悲剧角色，更笑言：「20岁时演惯正派，现在『30岁』长大了可以尝试不同类型。」 

高海宁大赞张智霖保养得宜，却「投诉」他因太瘦且五官突出，令同框女演员倍感压力。张智霖则幽默回应指女生有肉地才靓，逗得高海宁即时道谢。他进一步透露，角色会在精神与肉体上折磨剧中女拍档，并已拍摄与陈滢、陈晓华的重头戏，更笑称剧中亲热戏尺度大胆，形容以电影标准来看也非常踩界。

张智霖最担心是通告太满，由早上9点到凌晨5点，但体感上又不会辛苦，高海宁亦指他相当投入，不仅准备充足，还会在旁给予反应带动节奏，让她从最初很怕对方到现在已能「怒视他」。被问到拍摄亲热戏时太太袁咏仪会否监场？张智霖笑称不要抹黑她，解释袁咏仪在澳门朋友多，探班实为相聚。高海宁亦补充，袁咏仪每次探班都会请剧组吃饭。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
01:51
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
3小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
10小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
23小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
5小时前
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
社会
6小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
11小时前
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
突发
2小时前
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
奥斯卡2026｜《破‧地狱》止步初选名单 《国宝》与《选择有罪》跻身「最佳国际电影」15强
影视圈
7小时前