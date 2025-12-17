Candy@COLLAR帮口193安抚粉丝 呼吁不要将件事继续发酵 认不介意拎「绯闻」开玩笑

《东周刊》早前独家直击ERROR成员193（郭嘉骏）接同门师妹COLLAR成员Candy（王家晴）收工打边炉，爆二人因合作综艺节目《公司逼我打篮球》挞着已秘恋十个月。地下恋见光后，193即在社交网上载Candy为他的新歌《你的名字 我的圣诗》拍的翻唱短片，借机谷新歌。

Candy凌晨「上水」撑师兄

193至今未正式为同门地下恋回应，昨日（16日）他却突然发文自爆一再遭COLLAR「所谓fans」发私讯骚扰，嬲爆扬言：「麻烦帮我tag晒所有记者朋友入嚟，同埋tag晒𠮶啲毒粉」。而Candy亦两度帮口安抚Fans，昨午曾于社交网留言：「知道大家呢两日好有火，但大家唔好嬲。我想见到你哋和和平平，开开心心咁留意COLLAR动向，其他嘢就唔好继续讨论，爱你们。」

今日凌晨Candy再忍不住「上水」撑师兄，她发文呼吁粉丝不要将件事发酵落去，表示认真回应一次，指事件起源关于「绯闻」，当日193问她会否介意开绯闻玩笑，她表示不介意，因觉得平时ERROR访问都是搞笑，更指是朋友都玩得，「所以我事前系知道佢会讲笑咁玩嘅，大家唔使担心我会有咩hard feeling，大家本身都系朋友，同埋都玩得，都唔介意大家访问互提。」她亦提到：「知道大家都乖~唔好将件事发酵落去，黎紧collar有好多活动，大家可以期待下!!!」