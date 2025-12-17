《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈

30岁的周嘉洛凭《爱·回家之开心速递》「金城安」而走红，而且更成为历届最年轻的「最佳男配角」得主，极有观众缘的周嘉洛片约不断，近期除了拍《爱·回家》外，还有参与《飞常日志II》的演出。

周嘉洛向戴祖仪举中指

日前戴祖仪（Joey）在IG贴一段短片，内容是分享一天工作日常，当日戴祖仪清晨5时半出门口到机场开工，拍摄完一场戏后要等足七小时后才拍另一个镜头，她索性驾车出市区的Studio休息，直到晚上7时终完成整日拍摄，殊不知同场的周嘉洛对住镜头不停喊「cut cut cut」兼举起两手向戴祖仪举中指。

歌视两栖的戴祖仪近年发展不俗

歌视两栖的戴祖仪近年发展不俗，在今年台庆颁奖礼成功打入「飞跃进步女艺员」10强，日前戴祖仪在社交平台分享一天工作日常，正在拍摄《飞常日志II》的她，大清早5时半已经出门口，6时15分已抵将军澳电视城的化妆间，由于太过早，停车场、化妆间都是「人影唔多只」，她押韵地说：「正所谓早起嘅祖仪有妆化，转眼已经搞掂喇。」接着戴祖仪驾车直入机场拍外景，当时她精神抖擞说：「日日头场身体好。」在机场逗留约一个半小时，9时半已经拍完第一场戏，要等足7小时后才拍另一个镜头，戴祖仪索性驾车出市区的Studio休息。

周嘉洛突然对住镜头举中指

小休过后，戴祖仪再驾车返回机场，她先碰见同剧的洪永城，当时他已除掉皮鞋坐在运输带上跷住手闭目养神，戴祖仪说：「呢几年大家都攰喇！」直至晚上7时，戴祖仪终于完成整日拍摄，周嘉洛突然对住镜头不停喊「cut cut cut」，然后笑住两手举中指，搞到戴祖仪要用白云emoji遮盖，怒睥一眼后说：「而家同事真系百厌。」不过周嘉洛与戴祖仪只不过是开玩笑，早前试过上演一幕「被偷拍大发雷霆」戏码，但原来只是一人分饰两角，为满足戏瘾而创作的搞笑短片Ｍ。

