Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈

影视圈
更新时间：19:00 2025-12-17 HKT
发布时间：19:00 2025-12-17 HKT

30岁的周嘉洛凭《爱·回家之开心速递》「金城安」而走红，而且更成为历届最年轻的「最佳男配角」得主，极有观众缘的周嘉洛片约不断，近期除了拍《爱·回家》外，还有参与《飞常日志II》的演出。

周嘉洛向戴祖仪举中指

日前戴祖仪（Joey）在IG贴一段短片，内容是分享一天工作日常，当日戴祖仪清晨5时半出门口到机场开工，拍摄完一场戏后要等足七小时后才拍另一个镜头，她索性驾车出市区的Studio休息，直到晚上7时终完成整日拍摄，殊不知同场的周嘉洛对住镜头不停喊「cut cut cut」兼举起两手向戴祖仪举中指。

相关阅读：《爱回家》最红小生坐头等舱遭偷拍大发雷霆？现场「冲突」影片流出   指骂拍片者崩溃怒吼：叫你唔好再影啊！

歌视两栖的戴祖仪近年发展不俗

歌视两栖的戴祖仪近年发展不俗，在今年台庆颁奖礼成功打入「飞跃进步女艺员」10强，日前戴祖仪在社交平台分享一天工作日常，正在拍摄《飞常日志II》的她，大清早5时半已经出门口，6时15分已抵将军澳电视城的化妆间，由于太过早，停车场、化妆间都是「人影唔多只」，她押韵地说：「正所谓早起嘅祖仪有妆化，转眼已经搞掂喇。」接着戴祖仪驾车直入机场拍外景，当时她精神抖擞说：「日日头场身体好。」在机场逗留约一个半小时，9时半已经拍完第一场戏，要等足7小时后才拍另一个镜头，戴祖仪索性驾车出市区的Studio休息。

周嘉洛突然对住镜头举中指

小休过后，戴祖仪再驾车返回机场，她先碰见同剧的洪永城，当时他已除掉皮鞋坐在运输带上跷住手闭目养神，戴祖仪说：「呢几年大家都攰喇！」直至晚上7时，戴祖仪终于完成整日拍摄，周嘉洛突然对住镜头不停喊「cut cut cut」，然后笑住两手举中指，搞到戴祖仪要用白云emoji遮盖，怒睥一眼后说：「而家同事真系百厌。」不过周嘉洛与戴祖仪只不过是开玩笑，早前试过上演一幕「被偷拍大发雷霆」戏码，但原来只是一人分饰两角，为满足戏瘾而创作的搞笑短片Ｍ。

相关阅读：《爱回家》两大台柱「大打出手」！女星后台掌掴后辈影片流出 镜头前友好滤镜粉碎？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
宏福苑五级火︱廉署再拘两人 消息为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
1小时前
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
9小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
22小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
3小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
居屋2025｜消息：明年第二季推8316伙涉启德等5屋苑 定于市值七折 绿置居有1467新单位
社会
5小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
10小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
10小时前
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
鲤鱼门邨天降钞票 警检$8.8万「大牛」等 部分烧焦列刑毁案
突发
49分钟前