陈展鹏6岁女「小猪比」孝心满泻！萌生当中医念头与妈咪有关 单文柔得悉真相超感动

48岁TVB视帝陈展鹏与落选港姐单文柔（Phoebe）婚后诞下女儿「小猪比」陈诺瑶（Quinta），一家三口生活幸福美满。不经不觉女儿小猪比」已6岁，陈展鹏早前接受访问时表示与太太亦有共识，希望为女儿添弟妹，但一切等上天安排。近日单文柔在IG上载了一条带女儿体验当实习中医，「小猪比」化身小小陈医师为全家执药。

陈展鹏女儿「小猪比」要做中医

单文柔发文表示被女儿的暖心回应感动：「前排有份功课，关于‘ When I grow up， I want to be …’关于我的志愿，我问佢你将来想做咩啊？举咗好多例子，例如：老师，医生，律师，画家，警察，消防员…等等。」而「小猪比」就表示自己未做，不知道要做甚么，单文柔续说：「喺呢个时候，佢就话我要做中医！！！！我问佢点解，佢就话，因为之前妈咪唔舒服，睇中医调理，所以我想试吓帮你！𠮶刻真系觉得好sweettt 好感动~」

网民讃陈展鹏女儿叻女

影片中，女儿「小猪比」放学后孭住书包去会合妈咪，之后两母女现身中医诊所，「小猪比」戴上口罩换上白色医生袍，化身小小陈医师，认真地将一包包的药粉、药单、医生纸折好并放入药袋中，而药袋上就有「小猪比」的字迹，写上爸爸的名字「陈展鹏」。镜头一转，见到「小猪比」坐在电脑桌前作状输入资料，期间单文柔问女儿今天帮手为谁执药？「小猪比」认真地回应妈咪：「你同Daddy、我」，十分可爱。不少网民纷纷留言大赞「小猪比」好叻女：「good job 瑶瑶」、「quinta好叻叻」、「小助手叻女」、「聪明伶俐」等，还有网民表示日后要找「小猪比」诊症：「我老左，健康靠猪比你啦（老怀安慰的人）」

