陈凯咏大年初二三红馆开骚 首次争取企位成功 门票后天公售

陈凯咏（JACE）距离上次个人演唱会经已是4年前，她即将迎来歌手生涯里程碑，于2026年2月18及19日（大年初二、初三）举行首次红馆个唱。两场优先预订门票火速售罄，而后天19日（周五）将于城市售票网公开发售。

开足四面台

JACE亲力亲为参与整个的「JACE WORLD」制作过程，破天荒争取到红馆首次设置「企位」区域，让观众能自由地与她一起唱跳互动。喜欢破旧立新的JACE ，大胆挑战场地规则，提出在红馆设置企位的构思，她凭着一股「胆粗粗」的傻劲与诚意，最终成功打动红馆方开创先例，JACE兴奋道：「企位这个想法得到很多人的帮助和努力，突破重重难关才能实现，虽然名额不多，非常感恩红馆愿意配合一起探索更多演出可能性。」

「JACE WORLD」舞台将是四面台设计，当中票价最高的$1480 VIP门票位于舞台头6行座位，并包含极少量企位名额，持VIP门票的乐迷更可专属欣赏彩排环节，与JACE近距离见面互动；而$1080门票则由第7行起，JACE特别与制作团队深入沟通，精心调整舞台高度与视线角度，确保即使设有企位区域，也不会影响第7排起所有观众，务求每位购票入场的乐迷，不论座位区域，皆能在视线无阻的最佳状态下全程投入演唱会。

今次演唱会对JACE来说不仅是梦想成真，同时一次升级挑战，她以自家公司老板身份亲自叩门寻找投资者，全程参与由舞台设计到音乐编排的每个细节，她说：「今次除了作为自己公司老板，主动邀请支持我的投资者一同成就这个想法。感恩他们如此信任我。」JACE近月进入全力备战状态，除了密集排练之外，也参与所有制作会议，从舞台设计、音乐编排到舞蹈细节均一丝不苟。

陈凯咏「JACE WORLD」宣传海报

JACE拍摄海报时的过程。

JACE于2026年2月18及19日（大年初二、初三）举行首次红馆个唱。