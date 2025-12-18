Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB女星户口突增120万！三步识穿骗局：佢并唔系香港居民 反被威吓报警兼控告

影视圈
更新时间：11:00 2025-12-18 HKT
发布时间：11:00 2025-12-18 HKT

45岁已故大马拿督庄宝千金庄思敏（Jacquelin）今年10月无预警再婚，与拍拖未够两年的高级督察黄耀彬（Matthew）在峇里岛举行婚礼，但二人没有注册，亦不打算生小朋友。庄思敏婚后即复工，却自爆有朋友借钱不还，工作上又被拖数，非常无奈。临近年尾，庄思敏再遇骗徒，昨日（17日）拍片放到社交平台，提醒大众要小心，以免招致损失。

庄思敏接外地工作会小心

庄思敏今次遇骗子与工作有关，她表示上星期有客户以WhatsApp联络，称想邀请庄思敏到海外工作。庄思敏坦言出埠工作会比较小心：「咁出埠工作，呢个时候大家都知会比较小心啦，会问清楚去边度啦，做啲乜嘢啦，个行程会点样啦，甚至乎其实我会要求，系由我自己呢边去安排呢个机票，同埋住宿嘅。」

庄思敏指对方最初好爽快，并且已到报价阶段：「咁当我提出晒所有嘅要求嘅时候，个客非常之顺摊，就话『冇问题，可以呀，总之时间就会定喺农历年前，大概1月就出发啦，做三日嘢，喺东南亚嘅地方』咁样。然后我哋话好啦，咁报咗个价畀佢。」

庄思敏发现流程有误

庄思敏提到一般接洽工作，正常程序需要签约及落订，但骗徙便开始有「特别操作」，庄思敏透露：「咁正常程序一定会落订啦、会签约㗎嘛，但系个客竟然系非常之赶时间，就话『得㗎喇！冇问题，你畀个账户号码我先。』咁我哋就照畀咗个公司嘅账户佢啦。」

之后的过程就如不少人曾经中招，「入票党」以各种理由要求退钱。庄思敏直言合约细节未倾妥，亦未签约，对方已报称入数到户口，还错手打多1个零，要求好将款项退回。庄思敏嘲讽对方：「已经觉得十万个为甚么啦，劲奇怪啦，因为大家通常都会打订啦，一定要签好晒合约啦，因为双方都要保障自己嘛，好少会遇到个客顺摊到呢个程度。」

庄思敏揭前言不对后语

庄思敏查核银行户口后，发现对方以支票方式入数，显示银码为120万元。庄思敏更揭发对方前言不对后语：「呢位朋友就同我讲，佢并唔系香港居民。咁我就问佢『咦？系你点入账㗎？』咁佢就俾咗个转账嘅Cap图我㖞，跟住个转账Cap图亦都系出现十万个奇怪地方啦，就系佢用咗个美元户口，就转账去我踲港元户口。」

庄思敏发现问题后已踢爆对方，转账Cap跟银行户口显示入支票，已对不上，更跟对方称支票未到账，只是显示一个数字。没料到骗徙开始发烂：「跟住佢就发脾气喇！佢就话我系一个骗子。佢就话『你而家你收多咗我钱，你唔退返啲钱俾我，你即系呃我哋公司，我会去报警处理。』」

庄思敏叮嘱不要被吓怕

庄思敏见状便提出安排对方公司的香港职员会面，一同到银行处理，但骗徙只不断称要报警，以及控告庄思敏。庄思敏使出撒手锏：「咁我当然唔理佢啦。我话『唔紧要㗎，其实条数呢，听日呢一定会消失嘅，因为你系入票啦，同你畀我嘅资料系对唔上啦，我相信听日银行就会 recall 咗𠮶笔钱㗎喇。我话其实你都系发行空头支票，其实都系违法嘅。』」对方即消失。

庄思敏昨日在IG留言要小心入票党：「大家真系要好小心，千祈唔好惊同心急，骗徒系会不停吓你，但只要你睇清楚，可以同银行核实，佢就会知难而退，有怀疑可以揾朋友一齐去分析或者直接打18222求助。#小心骗案 #入票党」。

