新城劲爆2025｜增两奖项推网民投票 男女歌手十强诞生 「蔡辛强」撼林家谦

一年一度《新城劲爆颁奖礼2025》将于12月27日假香港会议展览中心Hall 5BC隆重举行。大会今日（17日）宣布破天荒增设 「劲爆网上最受欢迎男歌手」及「劲爆网上最受欢迎女歌手」两大全新奖项，并首次采用「100%全民票选」 机制，将奖项的决定权完全交予乐迷，创造历史性一刻。

增设「劲爆网上最受欢迎男、女歌手」奖项

新城广播近期接收到大量来自网民的正面意见，源于对乐迷意见的高度重视，新城广播经音统会及管理层慎重考虑后，决定采纳建议，新增以上两个百分百由网民投票决定的奖项，以体现颁奖礼与时并进，突显「以乐迷为本」的核心理念。新增的两大奖项将完全根据公众于官方投票平台的票数决出最终结果，不受任何其他客观因素影响。无论是实力派唱将、超人气偶像、经典传奇还是乐坛耀眼新星，只要歌迷支持，就有机会登上《新城劲爆颁奖礼2025》颁奖台，成为公认的「人气之王」。由即日起至12月21日晚上11时59分，歌迷的每一票都是最关键力量。

随着颁奖礼逼近，大会于昨日（16日）公布了「劲爆男歌手」及「劲爆女歌手」两大传统奖项的十强最新走势，战况激烈，「劲爆男歌手」十强包括（按英文字母及姓氏笔划序）：Gareth.T（汤令山）、MC（张天赋）、林家谦、姜涛＠MIRROR；张家辉、张敬轩、张驰豪、陈卓贤＠MIRROR、陈柏宇及冯允谦。当中影帝张家辉凭电影《赎梦》演蔡辛强，唱主题曲《永远的失眠》首度打入乐坛奖项十强。

至于「劲爆女歌手」十强则包括（按英文字母及姓氏笔划序）：Gin（李幸倪）、Kiri T、姚焯菲、容祖儿、陈凯咏、陈蕾、云浩影、谢安琪、钟柔美及盐焗鸡Salty Chick。名单呈现乐坛新旧势力交锋，天后级人马与以奇特艺名闯乐坛的新生代歌手同场竞逐。