Anson Lo向《造星VI》师弟分享踩台心得 自爆曾被批欠魅力冇星味

ViuTV节目《全民造星VI》中晋身的参加者到达韩国进行集训，以争取冠军为目标，接受顶级培训和专业指导，迈向偶像之路。昨晚（16日）播出一集，14位参赛者到韩国娱乐公司了解最新的韩国娱乐产业之外，还认识了平均年龄只有17岁的韩国女团AtHeart，当中Jacky Fan、丘蓝和Dave被选中要跟AtHeart学跳舞拍Reels，虽然3人跳舞不在行，总算努力完成任务。

眼神唔好私私缩缩

而之前被选中跟MIRROR成员Anson Lo一同参与MBC电视台节目《SHOW CHAMPION》的6位参赛者Bosco Kwan、Ian Hannz、三金、Dave、Larry和Gordon亦迎来录影大日子，他们彩排时现小瑕疵，身为大师兄的Anson Lo看见大家一脸颓丧，于是打气兼教路：「对追cam唔熟呢，以前前辈都系咁同我讲，就话咁就唔好追喇，就直接望住前面喇，咁如果个cam take到你𠮶一下呢？起码你唔系只眼喺度私私缩缩，又望左又望右。」顺利完成录影后，Anson Lo不单止亲自炮制部队锅慰劳一众师弟，也继续分享心得，「记得《造星I》嘅时候，各大部门嘅制作团队都成日讲，话笑多啲啦！咁我哋一齐笑多啲啦，但系跟住就话你哋啲表情都系麻麻哋，唔得啰，似dancer啰！似dancer嘅意思唔系唔好呀，只系好似斋跳舞咁，但就冇𠮶种舞台魅力同气场。」

Anson Lo坦言出道头几年都是处于紧张状态：「啱啱出道，所有嘢都好惊啦！自己好多嘢唔识，见住好多前辈，好惊呀！仲要谂紧跳唱究竟点样令到自己似粒星？唔好净系一个识跳舞嘅人咁简单。我真心觉得自己唔够好，好差！咁我就睇好多人嘅片啰，我觉得好有用嘅，就系唔好模仿人哋嘅台风，系要见到人哋同自己嘅分别，呢个就系我头两、三年每一日做紧嘅嘢。」

Anson Lo自言仍在学习怎样做到收放自如，「唔系你畀到100%就等如你系一粒星，其实系你边啲位畀多啲，但系又识得放松，畀人感觉你唔系下下去尽，你仲有好多空间可以去嘅，即系轻松游刃𠮶种感觉。」