Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anson Lo向《造星VI》师弟分享踩台心得 自爆曾被批欠魅力冇星味

影视圈
更新时间：16:45 2025-12-17 HKT
发布时间：16:45 2025-12-17 HKT

ViuTV节目《全民造星VI》中晋身的参加者到达韩国进行集训，以争取冠军为目标，接受顶级培训和专业指导，迈向偶像之路。昨晚（16日）播出一集，14位参赛者到韩国娱乐公司了解最新的韩国娱乐产业之外，还认识了平均年龄只有17岁的韩国女团AtHeart，当中Jacky Fan、丘蓝和Dave被选中要跟AtHeart学跳舞拍Reels，虽然3人跳舞不在行，总算努力完成任务。

眼神唔好私私缩缩

而之前被选中跟MIRROR成员Anson Lo一同参与MBC电视台节目《SHOW CHAMPION》的6位参赛者Bosco Kwan、Ian Hannz、三金、Dave、Larry和Gordon亦迎来录影大日子，他们彩排时现小瑕疵，身为大师兄的Anson Lo看见大家一脸颓丧，于是打气兼教路：「对追cam唔熟呢，以前前辈都系咁同我讲，就话咁就唔好追喇，就直接望住前面喇，咁如果个cam take到你𠮶一下呢？起码你唔系只眼喺度私私缩缩，又望左又望右。」顺利完成录影后，Anson Lo不单止亲自炮制部队锅慰劳一众师弟，也继续分享心得，「记得《造星I》嘅时候，各大部门嘅制作团队都成日讲，话笑多啲啦！咁我哋一齐笑多啲啦，但系跟住就话你哋啲表情都系麻麻哋，唔得啰，似dancer啰！似dancer嘅意思唔系唔好呀，只系好似斋跳舞咁，但就冇𠮶种舞台魅力同气场。」

Anson Lo坦言出道头几年都是处于紧张状态：「啱啱出道，所有嘢都好惊啦！自己好多嘢唔识，见住好多前辈，好惊呀！仲要谂紧跳唱究竟点样令到自己似粒星？唔好净系一个识跳舞嘅人咁简单。我真心觉得自己唔够好，好差！咁我就睇好多人嘅片啰，我觉得好有用嘅，就系唔好模仿人哋嘅台风，系要见到人哋同自己嘅分别，呢个就系我头两、三年每一日做紧嘅嘢。」

Anson Lo自言仍在学习怎样做到收放自如，「唔系你畀到100%就等如你系一粒星，其实系你边啲位畀多啲，但系又识得放松，畀人感觉你唔系下下去尽，你仲有好多空间可以去嘅，即系轻松游刃𠮶种感觉。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
5小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
7小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
22小时前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
6小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
51分钟前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
9小时前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
7小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
2025-12-16 16:43 HKT
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT