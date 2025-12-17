「过亿阔太」文咏珊消失近一年产后首度露面 极速修身美貌再升级

文咏珊（Janice Man）今个月底迎来37岁生日，2019年与拍拖5年的富三代金融才俊吴启楠（Carl）结婚后，文咏珊一直未有放弃幕前事业，在内地发展更见好成绩，直到今年初才消失大众视线，低调地诞B成为人母。文咏珊已有接近一年没有露面，近日网上流出数张照片，是文咏珊产后首次露面。

文咏珊隐藏BB性别

文咏珊今年9月底突然在社交平台报喜，上载一张BB脚仔相，透露组成三口之家，但未有公开BB的性别，当时文咏珊没出镜。相隔两个半月，近日网上流出文咏珊参加婚宴的照片，见到她容光焕发，身形与诞B前分别不大，已回复昔日状态。

文咏珊当日穿上粉红色刺绣旗袍风的中式装扮，羽毛缀饰勾勒出柔和美感，搭配中式发型，如古典美人。文咏珊获不少宾客认出，获邀合照时表现亲民，网民大赞靓女。据悉当日在12月15日，是霸王茶姬创始人张俊杰和「光伏二代女神」高海纯举行婚礼。

文咏珊老公家世显赫

Janice Man文咏珊是「𡃁模始祖」，于2002年以模特儿身份入行。文咏珊早年已北上发展，经常中港两边走，2023年凭内地悬疑电影《消失的她》，一跃成为「亿万票房女星」，演技获得肯定。

文咏珊的老公吴启楠（Carl）有传是潮汕富豪的家族成员，亲戚中有多位是内地富商或政治人物。有指吴启楠与梁锦松曾合伙成立公司，二人亦师亦友，据闻身家逾亿。文咏珊婚后过阔太生活，曾曝光香港居住的独立屋豪宅，被封「过亿阔太」。

