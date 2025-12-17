「最强小三」高调晒爱 百亿富豪男友激罕现真身 纾尊降贵买呢样获赞：系爱呀

现年35岁、被封为「最强小三」的钟睿心（五索），今年初爆出与66岁、坐拥百亿身家的已婚大生银行主席马清铿关系密切，兼且诞下4名仔女，一夜成名后，五索的行为亦开始变得高调，除了经常晒身材外，亦不时分享与马生的生活点滴。近日五索又在IG分享马生为自己去买M巾的影片，并激讃马生够贴心！

五索讃马生够体贴

五索分享影片及发文写道：「虽然佢有时会激嬲我，不过大部分时间佢都系好贴心」并配上一个红色心心emoji公仔。而影片则是五索与马生拍拖旅游期间所拍的，五索在片中表示：「你睇下佢又走咗去个街头度，但其实佢系去帮我买M巾，所以有时候又嬲佢唔落，好得嚟又好奇怪，一啲都唔sweet，但系又好贴心，你明唔明我讲咩？」马生开声问五索：「你想影咗相先？定系买咗嘢先？」当五索表示有个景好靓，马生即叫她：「快啲去影啦。」然后「自动波」为五索拍照，期间马生亦激罕出镜。

马生排队为五索买M巾

影完相，五索劳气地表示：「次次都系趁我嚟M，又或者无dress𠮶日佢先会影相嘅。最离谱系𠮶时佢疯狂影我就嚟生𠮶阵个样，肥到真系我唔想睇返啲相，成条海狮咁样。」其后五索示意好冻，马生即体贴地说：「你不如返去先，我帮你买。」然后镜头一转，就见到马生拿着大堆M巾排队付款。不少网民纷纷留言大赞马生真男人：「真男人」、「系爱呀！」「最难得系大家都顶到大家 」、「对你好好！好幸福！」、「佢对你真心好！」、「好晒呀」等。

