移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事

61岁影后张曼玉（Maggie）近年过着半退休的生活，鲜有现身于人前，直到今年张曼玉再度回归大众视野，正式入驻小红书分享生活上的轶事，魅力非凡的张曼玉吸粉力惊人！

张曼玉状态令人意想不到

曾在英国定居的张曼玉近期回流返港，早前出动到西贡行山，期间途经沙滩，张曼玉在小红书出PO称：「下山后可以在海滩休息一会儿， 享受一下海浪的声音，再坐船回西贡码头，上岸后，就马上去买了一些 菠萝包和葡挞奖励自己一番。」日前张曼玉大晒贴地生活，状态更加令人意想不到，竟撞样郑裕玲？

张曼玉近年生活过得相当平淡

张曼玉近年生活过得相当平淡，脱离繁华俗世享受大自然的贴地生活，返港过圣诞的张曼玉，日前出动为圣诞做好准备。张曼玉在小红书上载在香港行街Shopping买圣诞礼物片段，满载而归的张曼玉留言：「圣诞节又快到了！这是一个我特别喜欢的节日。除了有借口狂吃几顿大餐，也特别喜欢装饰圣诞树，挂上很多可爱的饰物，和用闪闪的彩灯包围著它。过程中，听著圣诞歌，感觉很浪漫呢」。

张曼玉圣诞习惯在树下放满礼物

张曼玉表示每年习惯会在树下，放满送给朋友和家人的礼物，吃完圣诞大餐就会一起拆礼物，很幸福也很温馨。除了买礼物外，张曼玉还买了一卷卷的花纸，回到家后就会亲自包装：「虽然每年都会做同样的动作，不过每次都觉得很快乐！」她还鼓励粉丝跟她一起做一些让心爱的人开心的事：「趁着这个喜庆的日子， 我们一起来做一些， 让心爱的人开心的事吧！」

