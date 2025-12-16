洪嘉豪携99位同学挑战「百脚传球」 以自身经验分享渡过「空白期」妙招



为配合《2025年度叱咤乐坛流行榜颁奖典礼》主题「难先要你做」，叱咤903 DJ联同一众歌手走访不同中学，日前就有叱咤903的Woody联同歌手洪嘉豪，走访林大辉中学进行校园巡演第三站，重头戏是洪嘉豪领军「百人挑战」之「百脚传球」，他与99位学生在草地球场上，合共100人挑战来回传接足球，并由洪嘉豪负责射门。过程中，99位学生分成左右两列，洪嘉豪从中间展开传球，众人默契十足，全神贯注地配合传球。当洪嘉豪射入终极一球，全场爆发出热烈掌声与欢呼声，尽显团队合作与坚持不懈的精神。洪嘉豪笑指终于明白今年叱咤主题「难先要你做」的真正意思︰「最『难』系要记住传波传到边个同学仔，有啲同学仲要整蛊我，做假动作扮传波，扮交又唔交！」

洪嘉豪幻想上台减紧张

至于在「难题咨询室」环节，同学们向洪嘉豪亲自发问难题，其中一题问及洪嘉豪如何渡过「空白期」，他坦言︰「紧系练吓歌、写吓歌，增值吓自己，我系乐坛上将勤补拙嘅歌手。其余时间我主要会畀自己放松，例如去打机、踢波等，唔做同事业有关嘅事。」随后，洪嘉豪亦向在场逾200位学生献唱歌曲《下世爱你》，学生们高举应援大字报，场面热烈。洪嘉豪深深感受到同学们的热情︰「呢度嘅同学仔系我去咁多学校活动入面最热情。因为我喺学校门口落车，都未行到入去学校，已经听到好疯狂嘅尖叫声。」他亦分享其歌手路上遇到的挑战，勉励同学如何调整心态面对难关︰「我系超级理性嘅天蝎座，所以面对觉得『难』嘅事，我会追溯原因。你要问自己考试压力系来自咩?可能系升学、屋企人嘅期望、同学之间嘅比较、对前路迷惘等，当你揾到答案嘅时候就可以减轻压力喇！」他又以自身经验为例续说︰「其实我面对大型表演仍然会好紧张。例如年头叱咤颁奖礼系冇彩排，而且全香港人喺电视机前面睇住。我嘅做法系喺脑海预演一次上台嘅情景，幻想观众反应，令自已有心理准备，同样做法都可以应用喺令你觉得紧张嘅场景。」