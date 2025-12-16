《90男欢女爱》名导洛连纳与妻家中双亡 32岁亲儿涉弑亲遭逮捕

78岁经典爱情电影《90男欢女爱》导演洛连纳（Rob Reiner）与68岁妻子Michele，被发现于洛杉矶高级住宅区Brentwood的豪宅中身亡，两人身上均有刀伤。据警方表示，案件由两人28岁的女儿Romy首先发现并报警。

消防人员于周日下午约3点30分抵达洛连纳位于洛杉矶高级住宅区Brentwood的住所后，在现场发现异状，随即透过无线电请求「增派支援」。警方指出最先发现遗体的是两人的28岁女儿Romy，她发现父母皆遭割喉致死。

洛连纳的二儿子Nick涉弑亲被捕。

洛连纳与太太Michele被指于上周六，与儿子Nick在派对上争执。

洛连纳（左）曾执导美琪赖恩及Billy Crystal主演的经典电影《90男欢女爱》。

女儿Romy（右二）先发现父母遭割喉，倒毙家中。

根据洛杉矶郡警长办公室网上纪录，Nick于周日晚上9点15分被捕，洛杉矶警察局局长在记者会上证实会已「以谋杀罪名」起诉Nick。警方表示预计周二将案件送检。Nick被收柙于洛杉矶监狱，原获准以400万美元（约3,110万港元）保释，最后遭撤销。据美国八卦网站TMZ报道，Nick上周六陪伴父母出席派对时发生激烈争执。该派对由名嘴Conan O’Brien举办，洛连纳一家人的冲突疑似一路爆发至深夜，甚至回到家中后仍未平息。