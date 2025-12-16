朴娜莱道歉全面停工 豪宅窃案牵出案外案 前经理人爆欺凌内幕

韩国搞笑艺人朴娜莱近日卷入欺凌员工、非法医疗等多重争议，形象严重受创。昨日，为她进行医疗注射的「注射阿姨」公开承认自己并非合法医护人员，事件再度发酵。面对舆论压力，朴娜莱今日透过《日刊体育》亲自拍摄影片道歉，并宣布已请辞所有节目，无限期暂停演艺活动，以免继续为合作团队与同事带来困扰。

朴娜莱在影片中表示，针对目前的各项指控，已采取法律途径处理，并强调「这些问题并非取决于个人感情或关系，而应透过司法程序客观厘清」。她承诺在此期间不再公开发言，也不会另行说明。朴娜莱没有解释外界的其他质疑，只提到不想因为自己而造成其他人的困扰和伤害，所以她决定暂时停止所有演艺活动，集中精力处理这些事。「感谢这么多人关心我，为了不再引起争议，这个影片后，我将不会再对外做任何回应。」

另一方面，娱乐记者出身的YouTuber李镇浩昨日再度爆料，指朴娜莱的前经理人指控她长期欺凌员工，而此事与她位于梨泰院、价值约55亿韩圜（约2,900万港元）的豪宅盗窃案有关。今年4月，朴娜莱住处遭窃走价值数千万韩圜的珠宝，警方最初怀疑是熟人所为，常出入其住宅的两名经理人及造型师因而被列为嫌疑人。当时，朴娜莱的男友（现已分手）以准备正式聘用合约为由，向两名经理人索取个人资料，却将其转交警方。此举令经理人感到背叛，因而决定揭露朴娜莱的欺凌行为。