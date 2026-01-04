万千星辉颁奖典礼2025｜《金式森林》陈晓华争视后 学霸选美变当家花旦 绯闻男友多传恋朱敏瀚郭晋安

TVB颁奖礼2025／最佳女主角／陈晓华丨无线电视盛事《万千星辉颁奖典礼2025》于1月4日在澳门上葡京综合渡假村隆重举行。现年31岁的陈晓华今年演出《金式森林》及《新闻女王2》表现大获好评，更凭《金式森林》提名《万千星辉颁奖典礼2025》的「最佳女主角」、「大湾区最喜爱TVB女主角」，力战《新闻女王2》佘诗曼及《巨塔之后》宣萱，争夺视后。

TVB颁奖礼2025丨陈晓华高分入中大

陈晓华毕业于名校真光女书院，当年以DSE 27分的优异成绩，考入香港中文大学护理系。陈晓华读大学时品学兼优，曾在2016至2017年的第一学期获「郑栋材奖学金」，GPA高达3.3。不过陈晓华读书时曾经历低谷，曾在电台访问中，罕谈成长历程，陈晓华透露小学时性格活泼爱说话，却遭到同学排挤和欺凌，之后性格变得内向怕事，试过有两年时间没有说话。

TVB颁奖礼2025丨陈晓华火速上位：

TVB颁奖礼2025丨陈晓华崇拜杨思琦选港姐

陈晓华8年前报名参选港姐，源于小时候曾经因病入医院治疗，当年恰巧遇上2001年港姐冠军杨思琦探访，受到对方影响。陈晓华2017年到医院实习期间，萌生选港姐念头，逐在2018年参加港姐，以大热姿态一举夺得冠军，再出战2019年国际中华小姐，同时获得冠军，成为「双料冠军」港姐。

TVB颁奖礼2025丨陈晓华「黐脷筋」沦为「花瓶」

陈晓华入行初期因收入不稳，与护士工作相比一度后悔，她曾表示加入娱乐圈是想赚钱照顾父母，但开始工作后连家用都无法负担。陈晓华未卸任港姐前，已获安排入组拍《迷网》，却因演技生涩，被指「黐脷筋」沦为「花瓶」。陈晓华对外貌挨批未有太介意，反而对表达能力感到担心：「惊黐脷筋成世都改唔到。」经过多番努力下，陈晓华拜师彭秀慧与邱颂伟学演技，又咬酒塞练习读报纸，逐渐重建自信。陈晓华去年在《万千星辉颁奖典礼2024》获颁「飞跃进步女艺员」，可见实力得到认可。

TVB颁奖礼2025丨陈晓华绯闻对象跨年龄层：

TVB颁奖礼2025丨陈晓华被封「男神收割机」

陈晓华入行踏入第8年，因绯闻对象多箩箩，感情生活受到关注。陈晓华参选港姐时，已承认有旧情人狄易达，之后曾与何广沛、丁子朗、罗天宇、MIRROR成员Ian（陈卓贤）、方力申、朱敏瀚，甚至年差30载《金式森林》拍档郭晋安，都榜上有名，而被封「男神收割机」。

陈晓华2018年参选港姐期间，被发现与狄易达在牛头角撑枱脚传出恋情，有指陈晓华想专注事业，同年4月分手。陈晓华之后在2020年与何广沛合作《异搜店》时传绯闻，有指男方在片场对陈晓华照顾有加，不过外传陈晓华介入何广沛与朱晨丽的感情，遭二人否认。

TVB颁奖礼2025丨陈晓华郭晋安传谱忘年恋

陈晓华2020年底，被拍到登上MIRROR成员Ian的座驾，有传二人撑枱脚，并发展至同居阶段，其后陈晓华澄清只是买车。2022年陈晓华与丁子朗合作《美丽战场》而成为好友，曾在节目中致电给丁子朗，扮饮醉要求男方接送。翌年陈晓华与罗天宇合作节目《咔嚓咔嚓》结缘，因志趣相投同样喜欢摄影，被揭结伴出游及一齐睇胡鸿钧演唱会。

2024年陈晓华传出获年长15岁的方力申力追，在玄学节目中，被师傅指二人有「夫妻相」。不过陈晓华同年8月被《东周刊》独家爆与朱敏瀚发展地下情，在西湾河筑爱巢同居。今年因《金式森林》传出与离巢视帝郭晋安关系不简单，陈晓华用3个「无」否认跟郭晋安发展。