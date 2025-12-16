黄翠如育儿日常曝光 当妈妈「人肉攀爬架」 萧正楠以家庭为重心佛系看待视帝提名

萧正楠与黄翠如今日出席慈善活动，与学生一起体验「蒙眼午餐」，并亲手协助学生进食。两人分享护眼心得时透露，他们均有眼部问题并曾接受激光矫视手术。黄翠因一眼近视、一眼正常形成「懒惰眼」，需进行激光治疗；萧正楠则因眼球有疤痕而接受手术。他笑指当日两人一起去，做完后因视力未回复，故互相搀扶去搭车，翠如说：「四只眼得一只眼睇到嘢，系好蒙嘅环境下去揾车，所以眼睛健康系好紧要。」

因此，他们非常关注儿子「哈哈」的视力发展，现时不同阶段也会为儿子哈哈检查视力，平常亦要留意儿子视力问题，但她谓儿子现时看到玩乐垫上有些细粒的物品，会执起然后放进口，故一定要在他看到前先执起，所以视力要好过儿子之余，速度也要快过他。翠如表到凑小朋友不辛苦，是一起成长和学习，又指萧正楠平时很喜欢在家中唱歌，儿子也会跟着哼，她指儿子生气时会说「奀咕」，不开心时叫「妈妈」，开心时则喊「爸爸」，更会在她身上爬来爬去，翠如说：「我抱佢嘅时候佢奀咕，咁我就唔抱，（呷醋？）有啲时候，例如换片嘅时候佢嗌爸爸，咁我即刻话你（萧正楠）嚟啦。」她又透露儿子很喜欢不穿衣服，当换片的时候就会爬走，所以现时换片需要10至15分钟时间，更指儿子会当她是踏脚石和家私，在她身上爬，萧正楠也笑称现在越来越难抱住活泼的儿子。

谈到教育理念，翠如当过连诗雅和梁诺妍讲完有关升学方面的情况后，由本来完全没有压力变成有点紧张，他们表示会顺应孩子的特质选择学校，首要目标是让儿子「在快乐中学习爱与被爱」，认为品德培养比学业成绩更重要。

黄翠如陪萧哈哈玩水。

萧正楠尽显父爱。

黄翠如锡到㶶萧哈哈。

萧正楠、黄翠如、萧哈哈幸福一家。

马国明心情与状态尚可

提到夫妻俩早前曾到内地拍摄旅游节目，萧正楠坦言这是儿子出生九个月后，两人首次重拾恋爱感觉，十分回味单独相处的时光。目前他们以家庭为重心，有工作时认真完成，无工作则全心陪伴孩子。被问到是否为「奶粉钱」忧心，萧正楠表示除演戏外亦重回歌唱本行，近期已在广州、佛山等地演出，稍后也将会去佛山跟马国明等人去唱歌，并计划明年推出新歌。对于《星岛头条》独家直击马国明为父亲奔丧，萧正楠表示已联络对方，认为马国明心情与状态尚可。