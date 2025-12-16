Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄翠如育儿日常曝光 当妈妈「人肉攀爬架」 萧正楠以家庭为重心佛系看待视帝提名

影视圈
更新时间：18:15 2025-12-16 HKT
发布时间：18:15 2025-12-16 HKT

萧正楠与黄翠如今日出席慈善活动，与学生一起体验「蒙眼午餐」，并亲手协助学生进食。两人分享护眼心得时透露，他们均有眼部问题并曾接受激光矫视手术。黄翠因一眼近视、一眼正常形成「懒惰眼」，需进行激光治疗；萧正楠则因眼球有疤痕而接受手术。他笑指当日两人一起去，做完后因视力未回复，故互相搀扶去搭车，翠如说：「四只眼得一只眼睇到嘢，系好蒙嘅环境下去揾车，所以眼睛健康系好紧要。」

因此，他们非常关注儿子「哈哈」的视力发展，现时不同阶段也会为儿子哈哈检查视力，平常亦要留意儿子视力问题，但她谓儿子现时看到玩乐垫上有些细粒的物品，会执起然后放进口，故一定要在他看到前先执起，所以视力要好过儿子之余，速度也要快过他。翠如表到凑小朋友不辛苦，是一起成长和学习，又指萧正楠平时很喜欢在家中唱歌，儿子也会跟着哼，她指儿子生气时会说「奀咕」，不开心时叫「妈妈」，开心时则喊「爸爸」，更会在她身上爬来爬去，翠如说：「我抱佢嘅时候佢奀咕，咁我就唔抱，（呷醋？）有啲时候，例如换片嘅时候佢嗌爸爸，咁我即刻话你（萧正楠）嚟啦。」她又透露儿子很喜欢不穿衣服，当换片的时候就会爬走，所以现时换片需要10至15分钟时间，更指儿子会当她是踏脚石和家私，在她身上爬，萧正楠也笑称现在越来越难抱住活泼的儿子。

谈到教育理念，翠如当过连诗雅和梁诺妍讲完有关升学方面的情况后，由本来完全没有压力变成有点紧张，他们表示会顺应孩子的特质选择学校，首要目标是让儿子「在快乐中学习爱与被爱」，认为品德培养比学业成绩更重要。

黄翠如陪萧哈哈玩水。
黄翠如陪萧哈哈玩水。
萧正楠尽显父爱。
萧正楠尽显父爱。
黄翠如锡到㶶萧哈哈。
黄翠如锡到㶶萧哈哈。
萧正楠、黄翠如、萧哈哈幸福一家。
萧正楠、黄翠如、萧哈哈幸福一家。

马国明心情与状态尚可

提到夫妻俩早前曾到内地拍摄旅游节目，萧正楠坦言这是儿子出生九个月后，两人首次重拾恋爱感觉，十分回味单独相处的时光。目前他们以家庭为重心，有工作时认真完成，无工作则全心陪伴孩子。被问到是否为「奶粉钱」忧心，萧正楠表示除演戏外亦重回歌唱本行，近期已在广州、佛山等地演出，稍后也将会去佛山跟马国明等人去唱歌，并计划明年推出新歌。对于《星岛头条》独家直击马国明为父亲奔丧，萧正楠表示已联络对方，认为马国明心情与状态尚可。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
10小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
9小时前
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
亡父红白蓝袋引爆全网泪点！港女半夜发帖揭孝顺子女「最痛秘密」：不敢打开｜Juicy叮
时事热话
3小时前
罗湖水贝有商场在厕所设智能玻璃，违规吸烟会秒变透明。小红书
00:17
反吸烟大绝︱罗湖商场设智能设备 厕格抽烟玻璃秒变透明︱有片
即时中国
9小时前
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
连锁快餐店长者优惠！指定早餐系列减$3 一连七日凭乐悠咭即享
饮食
6小时前
《爱回家》「亿元驸马」绿叶求婚半年秘密荣升人父 囡囡百日宴萌照流出
《爱回家》「亿元驸马」绿叶求婚半年秘密荣升人父 囡囡百日宴萌照流出
影视圈
8小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
23小时前
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
连锁酒楼「富贵两餸饭」！上汤龙虾+小菜$78 烧味饭/斩料$40起 只限一分店供应
饮食
7小时前
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
将军澳城巴机场巴士线A28X｜经中九龙绕道 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
生活百科
5小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
2025-12-15 17:30 HKT