193谈COLLAR后被毒粉攻击 嬲爆发文反击：麻烦帮我tag晒所有记者朋友入嚟

早前《东周刊》独家揭露ERROR成员193（郭嘉骏）暗挞「A0」师妹 COLLAR成员Candy（王家晴），193不仅开工和收工都管接管送，更亲自载小师妹去打边炉。近日，193推出新歌《你的名字我的圣诗》，而COLLAR亦发布《下次不如相信自己一次》，193特意邀来Candy拍宣传片，而双方亦为自己的新歌四出宣传做访问，当中难免被追问这段恋情，并提及到大家的名字。不过，193今日（16日）却在社交平台自爆被COLLAR的「所谓fans」骚扰。

193疑被Candy粉丝私讯攻击

193 虽然未有公开承认与Candy 的关系，但就疑被女方的粉丝私讯攻击，向来敢言的他，今日在社交平台标示了「COLLAR」，并嬲爆反击表示：「我访问提及其他艺人朋友，然后我被佢哋啲所谓fans DM骚扰，已经唔系第一次。大家都知我访问成日乱噏嘢，亦都提及好多其他艺人，我从来都冇受过呢啲滋扰，我见佢哋访问都有提及我，我访问提及返佢哋，而我哋本身系朋友，大家都觉得冇问题，访问好多时都系讲笑，无伤大雅㗎嘛，但系某啲毒粉觉得有问题而jer住我，令我觉得有啲困扰。」

193不甘示弱续反问：「我比较少留意，所以想问吓领粉，以后系唔系所有艺人都唔可以提及Collar㗎？如果系嘅话，我帮你哋同其他艺人朋友同埋记者讲一声，免得以后有啲咩拗撬或者唔开心嘅事发生。」其后，他再留言补充：「麻烦帮我tag晒所有记者朋友入嚟，同埋tag晒𠮶啲毒粉」。