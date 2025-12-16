Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Now United首踏沙田马场表演 郭富城亲临见证为成员打气 曾嘉莹感激Aaron用心提点

影视圈
更新时间：16:45 2025-12-16 HKT
发布时间：16:45 2025-12-16 HKT

香港赛马会「浪琴香港国际赛事」日前假沙田马场圆满举行。为隆重其事，大会邀请了国际流行音乐组合Now United作为压轴表演嘉宾。自香港赛马会「星动发展计划」启动以来，一直对Now United予以大力支持的「星动策展大使」郭富城，更特地到场为一众成员打气，见证他们首次踏上沙田马场马匹亮相圈的表演时刻。

郭富城鼓励成员努力多加练习

与Now United成员亦师亦友的郭富城，继十月于录音室与成员会面、分享唱跳心得后，前日再次与成员重聚，并作热切交流。Aaron鼓励成员说：「之前也有看过你们演出，感受到你们的能量及潜质，相信你们只要努力多加练习，每个细节也用心演绎，一定会获得成功！」他继续说：「作为表演者，最重要享受舞台，就算遇到挫折亦不要气馁，要吸收不同演绎方式，注意每次演出的好与坏，继续努力加油。」成员曾嘉莹（Ariel）亦表示，自己今年在Now United的演出中获得不少宝贵经验，也开心可以作不同形式的表演，特别感激Aaron 每次的用心提点。她并代表团队送上两只「Now United 坐姿小马毛公仔」予Aaron留念，感谢他一直以来在舞蹈上及歌曲《Giddy Up》的无私指导。

   
Now United与舞蹈挑战优胜者见面

Now United完成世界巡演后，即投入为日前首次在沙田马场的表演作准备。作为今年在港的压轴表演，Now United以型格造型登场，演绎多首人气作品，包括《One Love》、《Now or Never》、《Parana》，及以香港旅程与马匹为创作灵感的歌曲《Giddy Up》，全场劲歌热舞，以音乐连结人心。
 
Now United成员早前为宣传他们的新歌《Giddy Up》而展开的舞蹈挑战 #GiddyUpDanceChallenge已圆满结束，六位舞技出众的幸运优胜者脱颖而出，分别来自本地、巴西及韩国，他们更获邀亲临沙田马场欣赏Now United成员现场演绎《Giddy Up》，成员们更与优胜者见面，大谈创作舞蹈挑战背后的故事及灵感。

