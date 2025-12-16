Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾展望申请圣诞返工︰唔使谂拍拖节目 家中放满叶蒨文周边朝夕相对

影视圈
更新时间：14:15 2025-12-16 HKT
发布时间：14:15 2025-12-16 HKT

叶蒨文与曾展望（GM）情侣档出席旺角活动，粉丝到场应援。他们开心表示圣诞节时亦会情侣档参与TVB嘉年华节目拍摄，笑称为玩而开工，GM说：「之前我想向公司申请圣诞节返工，这样便不用想指拖节目，哈哈！」

叶蒨文执著于奖项

问到若非工作安排，圣诞节会如何度过？叶蒨文即维护男友说︰「不要考他」，她自认也是工作狂，表明工作之后才会庆祝。GM会准备圣诞礼物，考虑过买包包给女友满足儿时回忆；同时自揭是女友粉丝，家中放满其周边，问是否花费不少？他笑言就算自己不买，粉丝都会送他。叶蒨文指已收到粉丝所制作的2026月历，赞他们十分有心。

谈到双双入围颁奖礼10强成「男、女飞跃」大热，GM指其他人都很出色，自己平常心，不抱太大期望。叶蒨文想一起得奖，感觉好sweet！」提到最大劲敌始终是自己，她说︰「我最大问题是心态，容易执著。」GM称只会和自己比较，又笑指自己斗不过女友，「我一定输畀佢！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
6小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
19小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
22小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
21小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
16小时前
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
即时中国
7小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
2025-12-15 14:00 HKT
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
21小时前