曾展望申请圣诞返工︰唔使谂拍拖节目 家中放满叶蒨文周边朝夕相对
更新时间：14:15 2025-12-16 HKT
叶蒨文与曾展望（GM）情侣档出席旺角活动，粉丝到场应援。他们开心表示圣诞节时亦会情侣档参与TVB嘉年华节目拍摄，笑称为玩而开工，GM说：「之前我想向公司申请圣诞节返工，这样便不用想指拖节目，哈哈！」
叶蒨文执著于奖项
问到若非工作安排，圣诞节会如何度过？叶蒨文即维护男友说︰「不要考他」，她自认也是工作狂，表明工作之后才会庆祝。GM会准备圣诞礼物，考虑过买包包给女友满足儿时回忆；同时自揭是女友粉丝，家中放满其周边，问是否花费不少？他笑言就算自己不买，粉丝都会送他。叶蒨文指已收到粉丝所制作的2026月历，赞他们十分有心。
谈到双双入围颁奖礼10强成「男、女飞跃」大热，GM指其他人都很出色，自己平常心，不抱太大期望。叶蒨文想一起得奖，感觉好sweet！」提到最大劲敌始终是自己，她说︰「我最大问题是心态，容易执著。」GM称只会和自己比较，又笑指自己斗不过女友，「我一定输畀佢！」
