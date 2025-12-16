新闻女王2｜吴业坤练喊等攞奖 何广沛认「男配」冇得斗 邓智坚预言「最佳剧集」成囊中物

何广沛、吴业坤（坤哥）及邓智坚（飞爷）分别凭《新闻女王2》入围台庆颁奖礼「最佳男配角」十强，而坤哥同时入围「最佳电视歌曲」及「飞跃进步男艺员」奖项，在《新闻女王2》两小时大结局活动上，坤哥指感荣幸，明言对「最佳电视歌曲」较有信心，邓智坚听后即笑说︰「你咁多项提名，应该要让路！」而何广沛就建议坤哥专攻一项而放弃「男配」，又笑说邓智坚曾夺「男配」，「我都叫佢放弃。」

「佘诗曼系无敌㗎！」

坤哥指会All in 「歌曲」奖，何广沛就认真地认看好他夺「飞跃」，形容自己在2018年夺「飞跃」前，两人经已争了几年，故支持他赢「飞跃」；坤哥反而笑言：「再唔攞就冇得再飞！」他直认不敢当「男配」，故会「公开让路」。3子又搞笑地研究策略，指每人有3票，「男配」可以投给他们3个，至于「歌曲」则全部投予有两首半入围十强的坤哥。

坤哥明言若得到「飞跃」奖，一定喊，何广沛重提坤哥于2015年在《劲歌金曲》颁奖礼获「新人奖 金奖」时喊到眼镜起雾经典事，笑言：「你喊有咩大不了？你当年都系因为喊而成名，我细细个就睇你喊。」坤哥指「十年人事几番新」，「我练习紧喊到起雾效果。」

如何看其他「男配」对手？邓智坚指无论对手是谁，他们都是代表《新闻女王2》，会互相支持。何广沛指对手中，林子善、朱敏瀚及邓智坚也曾夺得此奖，很难与他们斗，同时称任何人凭《新闻女王2》得奖，其他人也开心，「最紧要系Man姐（佘诗曼）攞！（对佢有信心？）唔需要对佢有信心，佢简直无敌！」邓智坚看好《新闻女王2》可得「最佳剧集」，坤哥称，好想得到电视奖项，「系我他15年嚟嘅心愿。」

