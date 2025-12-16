Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新闻女王2｜吴业坤练喊等攞奖 何广沛认「男配」冇得斗 邓智坚预言「最佳剧集」成囊中物

影视圈
更新时间：12:45 2025-12-16 HKT
发布时间：12:45 2025-12-16 HKT

何广沛、吴业坤（坤哥）及邓智坚（飞爷）分别凭《新闻女王2》入围台庆颁奖礼「最佳男配角」十强，而坤哥同时入围「最佳电视歌曲」及「飞跃进步男艺员」奖项，在《新闻女王2》两小时大结局活动上，坤哥指感荣幸，明言对「最佳电视歌曲」较有信心，邓智坚听后即笑说︰「你咁多项提名，应该要让路！」而何广沛就建议坤哥专攻一项而放弃「男配」，又笑说邓智坚曾夺「男配」，「我都叫佢放弃。」

「佘诗曼系无敌㗎！」

坤哥指会All in 「歌曲」奖，何广沛就认真地认看好他夺「飞跃」，形容自己在2018年夺「飞跃」前，两人经已争了几年，故支持他赢「飞跃」；坤哥反而笑言：「再唔攞就冇得再飞！」他直认不敢当「男配」，故会「公开让路」。3子又搞笑地研究策略，指每人有3票，「男配」可以投给他们3个，至于「歌曲」则全部投予有两首半入围十强的坤哥。

坤哥明言若得到「飞跃」奖，一定喊，何广沛重提坤哥于2015年在《劲歌金曲》颁奖礼获「新人奖 金奖」时喊到眼镜起雾经典事，笑言：「你喊有咩大不了？你当年都系因为喊而成名，我细细个就睇你喊。」坤哥指「十年人事几番新」，「我练习紧喊到起雾效果。」

如何看其他「男配」对手？邓智坚指无论对手是谁，他们都是代表《新闻女王2》，会互相支持。何广沛指对手中，林子善、朱敏瀚及邓智坚也曾夺得此奖，很难与他们斗，同时称任何人凭《新闻女王2》得奖，其他人也开心，「最紧要系Man姐（佘诗曼）攞！（对佢有信心？）唔需要对佢有信心，佢简直无敌！」邓智坚看好《新闻女王2》可得「最佳剧集」，坤哥称，好想得到电视奖项，「系我他15年嚟嘅心愿。」

相关文章︰新闻女王2｜佘诗曼穿透视装现身 若未能4夺视后会戥人开心 黄宗泽争奖要问林保怡

相关文章︰新闻女王2｜高海宁信「诗晴外传」拍得成 否认得宠︰最重要睇观众反应

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
17小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
4小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
20小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
20小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
15小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
23小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
即时中国
5小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
19小时前