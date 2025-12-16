新闻女王2｜高海宁信「诗晴外传」拍得成 否认得宠︰最重要睇观众反应

高海宁昨晚（15日）出席有份主演的剧集《新闻女王2》活动，对于大结局，高Ling坦言感不舍。她形容，感觉好像拍完不久，许多回忆在脑海中，也有很多照片还未上载；就像在社交网的锡锡影片中，是拍摄最后一天所影。她指拍这段片时，自己没有说明要做甚么，但余诗曼、王敏奕等一致地锡她，只有李施嬅没有锡；至于王敏奕锡得最劲，她笑说是强吻，而被网民封为MVP。

《新闻女王》拍完外传剧再开电影版？

而是否想《新闻女王》开第三季？高Ling指当然好，她认为编剧把每一个角色塑造得十分很立体和饱满，观众跟这些角色人物有感情。提到总监制钟澍佳说过拍「许诗晴外传」，高Ling认为聚焦在新闻处，算是《新闻女王》的支线。高Ling正忙于拍剧，还未找佳导倾这件事，她相信会成事。至于有传过《新闻女王》拍电影，高Ling指这个问题交给专业人士解答。问到是否佳导特别锡她？高Ling认为还是需要看观众反应，「我觉得每个角色，观众都记得，任何一段支线都有佢发展可能性，可能今次发展咗我呢条先。」

问到是否想老公王伟（林正峰）回归？高Ling反而觉得《新闻女王》系列最好看的地方是好少提感情事，若想看感情戏的话可看其他剧种，「感情系甜品，主菜反而系事业，如果开条支线出嚟，我系希望讲多啲新闻处嘅嘢。其实冇乜剧系讲新闻官，讲点样处理突发事件，所以我觉得几有talking point。（想加啲乜嘢？）需要一个对手，事业方面一定要有一个好嘅对手，好似Bosco（黄宗泽）同Man姐（佘诗曼）咁，有小小竞争性先好睇。」

提到上次高Ling凭《新闻女王》夺得「最佳女配角」，而今次她凭《新闻女王2》入围「最佳女配角」十强，问到是否有信心冧庄？她笑称最好《新闻女王2》大包围得奖，「呢啲系情意结，边个攞都得，我想Man姐攞视后，Bosco攞视帝，『女配』可以系龚姐（龚慈恩），王敏奕又可以，我又可以；『男配』飞爷（邓智坚）都好值得攞，佢做得好好，（边个攞都开心？）系呀！仲有最佳剧集。（你想唔想攞？）攞！有奖梗系攞，恨恨恨，恨攞奖！」提到陈豪表示再得到视帝会唱歌，高Ling指自己再攞奖就派大利是，见者有份，问到是否派结婚利是？她说：「冇呀，未到！」

