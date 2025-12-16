Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《爱回家》「亿元驸马」绿叶求婚半年秘密荣升人父 囡囡百日宴萌照流出

影视圈
更新时间：11:30 2025-12-16 HKT
发布时间：11:30 2025-12-16 HKT

TVB处境剧《爱．回家之开心速递》饰演「铁面陈」陈小娟的41岁的王致狄（Andy），凭角色木口木面形象，成功入屋。王致狄今年6月在社交平台公开向女友Nicole求婚的照片，宣布即将做人夫，原来王致狄当时已双喜临门，圈中好友刘天龙近日在网上曝光王致狄荣升人父的消息。

王致狄成为新手爸爸

刘天龙日前在IG限时动态出PO，见到王致狄为女儿搞百日宴的照片，同场还有杜大卫及邓永健。王致狄穿上灰色西装，Nicole则以白色背心长裙示人，二人打扮合衬。王致狄小心翼翼抱住女儿，BB穿上荷叶边蛋糕裙，非常可爱。

相关阅读：爱回家丨「铁面陈」王致狄宣布结婚 巨型钻戒兼99支玫瑰成功抱美人归 女友外貌标致撞样汤洛雯

王致狄早于16岁时已到加拿大升学，2008年修毕多伦多大学经济系学士课程，之后留在当地任职银行按揭部经理，翌年因要返港照顾父母而回流，并投考第23期艺员训练班成为艺人。王致狄早前角色以跑龙套居多，之后占戏越来越多，包括演出《毕打自己人》、《宫心计》、《老公万岁》、《天天天晴》等，直到2017年正式加入《爱．回家》获固定角色。

王致狄经营副业吸金

王致狄除演艺事业外，间中会登台揾钱，亦有教泰拳及健身作为副业。今年王致狄准备99枝玫瑰及巨型钻戒向女友Nicole求婚，婚礼定于明年举行。早前《东周刊》独家揭露，王致狄的未婚妻Nicole是年销过亿块面膜「协利国际美容集团」的继承人，身家逾亿，有指王致狄开始接触未婚妻的家族生意，升呢「亿元驸马」。

相关阅读：《爱．回家》「铁面陈」王致狄求婚成功升呢亿元驸马   《东周刊》独家揭未婚妻过亿身家超狂家族背景

