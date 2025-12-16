Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新闻女王2｜佘诗曼穿透视装现身 若未能4夺视后会戥人开心 黄宗泽争奖要问林保怡

影视圈
更新时间：11:15 2025-12-16 HKT
发布时间：11:15 2025-12-16 HKT

佘诗曼、黄宗泽、高海宁、王敏奕等一众《新闻女王2》的演员昨晚（15日）到红磡出席活动，与观众一起欣赏两小时大结局，吸引数百人围观，而阿佘的粉丝拿著应援牌支持，场面墟冚。众人行红地毡现身活动，著上黑色透视装的佘诗曼出场时即惹来全场尖叫。剧集播完后，阿佘、黄宗泽及高海宁也感性落泪，之后众演员亦向现场观众派发海报。

「佘黄」认难拉票

佘诗曼与黄宗泽受访时，阿佘坦言对该剧完结感不舍：「其实《新闻1》唔舍得同而家唔舍得，觉得好似加重咗𠮶种唔舍得，失而复得嘅感觉原来有好有唔好，再一次讲拜拜原来系唔舍得。（拍第三季？）唔知呀真系！如果有一个好嘅剧本都想。」黄宗泽就指要看总监制钟澍佳之后有甚么惊喜给他们。对于《新闻女王2》剧情被网民称为「神预言」，阿佘觉得这是很神奇的事，也不希望这些事情会发生，黄宗泽直言不想有天灾人祸。提到阿佘因大埔火灾事件令工作受影响，她表示相信全部艺人也有受影响，又指很多活动取消，故本来的工作也改变了形式。黄宗泽指意外不只影响艺人，还影响整个社会，市民心情也很沉重；刚过了45岁生日的他，愿望是希望不要再有天灾人祸，所有人平安健康和开心。

对于是否有信心凭此剧争视帝视后？两人表示不知道，他们认为最好不只两人得奖，而是全部人一起得奖，整套剧代表团队。阿佘笑指大结局可放低一切仇恨，望黄宗泽得视帝。问到黄宗泽谁是最大对手？他坦然觉得是前辈级的林保怡。问到未攞过视帝的他是否想攞？黄宗泽说：「冇所谓，如果多啲人因为《新闻女王2》攞到奖，会开心！」至于身为视后大热的阿佘是否有信心破纪录第四次夺后？她表示：「其实好难讲，都系睇投票，我哋要做嘅经已做咗，好畀心机去演好我哋嘅角色，其他交畀观众投票。（做啲嘢拉票？）好难㗎！因为个个都有自己心水，如果啲票咁容易拉到就唔系铁粉！」

至于谁是她的劲敌？阿佘坦言大家也很用心去演好自己的角色，将最好一面呈现给观众，每个人都是劲敌，任何一个人得到奖也是值得的：「奖项得一个，如果攞唔到就戥人开心！」

佘妈识黄妈妈会倾电话

《星岛头条》早前独家直击马国明低调为离世爸爸举殡，问他们是否有关心对方？阿佘表示有传讯息给马明，而他亦有回复，问到马明现在的心情，她说：「唔开心，我听到都唔开心，因为我知道佢好锡屋企人，一定系好唔开心。」黄宗泽就认为现阶段应该给予时间让他静静地安排爸爸的事情，给予空间和时间让他消化，不需要经常提起。

另外，完成《新闻女王2》后，阿佘表示会休息，而圣诞加上新年，也想能陪妈咪去旅行，而黄宗泽也希望有时间休息，笑言妈妈不停旅行，自己不用陪她。阿佘笑称两人的妈妈也很忙，黄宗泽即表示知道阿佘跟自己的妈妈倾过电话，阿佘解释两人相识，「我都有黄妈妈倾几句。」

黄宗泽拍紧《风华背后》

正为《风华背后》开工的黄宗泽表示该剧可能需要拍到倒数当日。他指法庭戏对白要精准，故需要请教法律顾问。问两人之后是否有兴趣拍一套法庭剧再互闹？他们表示可以考虑，阿佘笑说这次未闹够，黄宗泽形容自己好像《男亲女爱》中郑裕玲闹黄子华般每日被欺压，「阿佘做我上司，日日欺压我，等佢顺返条气，贱咗咁多集都要做返啲好事，怕性命不保。」提到阿佘衣着性感，她即怕丑表示「多谢」，黄宗泽听到后就遮眼，问到是否不敢看？他笑指虽然好想睇，礼貌上是不应看。

