「最强Body」郭珮文新剧挑战极限！中门大开强势回归 曾因收入大减靠积蓄过活

更新时间：16:00 2025-12-16 HKT
发布时间：16:00 2025-12-16 HKT

「最强Body」的郭珮文（Juliana）自2023年参选香港小姐以来一直备受注目，即使最后落选亦曾获TVB赏识，曾一度被公司力捧为新一代「咪神」。最近郭珮文亦终于有工开，并以白色露肩Big爆造型「强势」回归，网民亦截她开心送上鼓励祝福！

郭珮文：开镜大吉

TVB新剧《枱底》日前举行开镜拜神仪式，有份参与其中的郭珮文就在IG分享性感靓相兼留言写道：「《枱底》开镜大吉～」引来不少网民为她打气，亦有粉丝表示十分期待，并留言鼓励：「好开心你有剧拍。希望你未来会有更多机会，会喺电视多啲见到你演出，加油！」随后剧组亦计划前往内地及马来西亚取景。

相关阅读：TVB「落难咪神」胸压上位小生尺度极大 超低胸尽显迫爆身材 男神抖大气硬晒軚

郭珮文事业有起色

近年工作量大减的郭珮文，收入亦大不如前，曾表示要动用积蓄过活，她亦坦言感到忧心，并考虑寻找其他出路。直至最近事业才有起色，继早前与丁子朗合作拍摄内地短剧《为何她们爱上我》，虽然剧中有不少被虐打及湿身场口，对她认为是一个事业上的新开始，直至最近有份参与新剧《枱底》。

相关阅读：郭珮文终有工开北上惨受虐待？冷水兜头淋尽展透视诱惑 「最强Body」遭无情摧残

 

