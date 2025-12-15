内幕丨方中信与麦兆辉合作无间100%信任 爆任达华拍吊颈戏晕低两秒

由麦兆辉执导兼编剧的英皇电影《内幕》，故事以调查慈善基金的洗黑钱黑幕，揭发出一连串惊人的罪行为题。电影除了有影帝级人马郭富城、任达华、吴镇宇主演外，有份炮制《窃听风云》电影系列的麦兆辉，亦找来爱将方中信演出，饰演慈善基金主席的反派角色。文：邝芷莹 图：谭志光

与麦兆辉合作无间的方中信，笑指每次跟对方合作也会有惊喜，好似《窃听风云3》的长发造型，更笑谓真的无得输，令人留下印象。他说：「今次麦兆辉揾我演反派，我第一时间话拍，唔使问㗎啦！我绝对相信他对角色的构思同手法，因为大家合作咁多年，完全系信任佢。」戏中的郭富城和吴镇宇较多动作戏，当笑问方中信可会嫌自己少动作戏？他笑说：「我已经拎咗乐悠咭啦！但又无去申请唔好多动作戏，导演都系要睇成部戏改变点去行先摆入动作戏。」

任达华亲身上阵

任达华在戏中演吊颈自杀戏一幕，本有安排替身，但为求真实感亲身上阵。麦兆辉坦言拍摄这些戏份会好小心，因为演员的安全好重要，如果演员亲身上阵的话不可能出错，麦兆辉忆述指当年为电影《算死草》担任副导演，葛民辉演绞刑戏份，只拍摄半身，当时他站在苹果箱上面而颈上绳好短。他说：「演员会觉得要迫真啲！好多时阿葛用力压落去，导演话做得好，我第一时间跑去揽实他对脚，我知他一定太用力压住大动脉，突然间缺氧晕咗！发生过呢啲事就会好警觉性，今次华哥为迫真，又系用力压落去，我同武师已经夹好一叫cut机，大家即刻揽住华哥，剩系拍呢个镜头，佢晕咗两秒。」

麦兆辉坦言很多时会拣选曾合作的演员，因为知道他们的包容性几大，若然未合作过，就会洽谈去互相了解一下。他说：「我会同佢哋见面倾计，会感觉到佢愿唔愿意畀你知佢系乜人，如果佢同导演倾计都闩埋个面具去扮演另一人，系演唔到戏。我第一次识方中信系廿几年前一齐去泰国拍戏，估唔到佢系钟意煮饭嘅人，原来呢个人系立体又好有魅力。」



