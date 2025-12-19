Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林子博乐做网络出气袋：好小事啫 「AI」留言不痛不痒

更新时间：07:00 2025-12-19 HKT
发布时间：07:00 2025-12-19 HKT

前TVB主播林子博移英4年，不时回港探亲顺道搞下fans club聚会，最近更染指旅游，变身领队带团到吉隆坡。对于外界质疑他「英国捞唔掂又返嚟香港乞钱」，他一笑置之懒理，淡然视为「AI留言」，更笑言不介意成为键盘战士的「出气袋」：「都控制唔到嘅嘢冇乜所谓啦，惟有系自己做自己嘢，能做出气袋都属好事。」 采访：方骞平 场地：Henry Pub@鸿图中心

移英4年的前TVB主播林子博，继今年暑假后又重返，近日因担任旅游领队带团到吉隆坡而返港，但每次返港都惹来议题，面对网络声音，他从容面对：「咪当系AI留言啰，都控制唔到嘅嘢冇乜所谓啦，惟有系自己做自己嘢。」他甚至强调，即使被键盘战士追击亦不痒不痛，「能够令佢哋可以开心啲、减到压，做出气袋都OK，小事啫。」林子博坦言，若批评者是面对面指责，他必定会「据理力争反击」，但对于网络言论，他观察到部分人缺乏社交沟通，才会诉诸网络暴力。他透露今次返港纯属「徇众要求」带团，「其实我都唔系几想做，因为实在太远程。」

弹性工作守护子女成长

林子博的移民决定，源于2002年经历丧妻之痛。为带子女离开伤心地，加上当时租约期满及子女处于升学关口，他毅然决定转换环境。移英后，他全职经营YouTube频道「子博在英国」，每周主持五至六晚网台节目评论娱乐动态。他坦言：「收入同当年TVB差唔多，应付到基本生活费，唔使食老本。」这份工作让他能弹性照顾子女，过着煮饭、接送、偶尔夹Band的规律生活。

谈及一对子女的适应力，林子博笑指他们比自己更快融入。16岁儿子卓楠升读College电竞科后英文显著进步；女儿咏渝虽获3间大学取录，却因未住满5年，无法以本地生身份入学，面对国际生每年20多万港币的学费，林子博无奈道：「我又唔系有钱人，惟有叫佢停学1年，等明年攞到永居后学费减至9万蚊1年。」作为开明爸爸，他坚持子女应为兴趣读书，「打机学英文反而更有动力！我只求佢哋快乐毕业，唔会畀压力。」
 

 

 

