MIRROR缺席《叱咤》颁奖礼令抢飞反应冷淡 传商台力邀入「我最喜爱」成员出席帮忙销飞 镜粉洗版反对 : 千祈唔好跪

MIRROR明年元旦在澳门举行《MIRROR FIRST DAY 2026》演唱会，早已宣告缺席同晚举行的商台《叱咤》颁奖礼，不过陈志云日前在活动受访却提到届时或者有一、两个MIRROR成员赶返港出席《叱咤》颁奖礼，随即引发网民热议。

陈志云用MIRROR帮《叱咤》谷飞

距离《叱咤》颁奖礼尚余半个月，部份门票将于今个星期开卖，于是有网民质疑陈志云身为商台首席智囊，其讲法是为想帮《叱咤》颁奖礼谷飞，因为今次MIRROR缺席颁奖礼，抢飞反应变冷淡，就连赞助商门票销情也欠理想，而商台有意力邀进入「我最喜爱」奖项五强的MIRROR成员出席颁奖礼，传主要目的是帮忙销飞。

镜粉一面倒反对MIRROR出席

「镜粉」对于陈志云一番讲法更抱持反对态度，在网上洗版狂骂，向MIRROR和经理人公司MakerVille高呼：「千祈唔好跪呀！」镜粉普遍觉得若果MIRROR最终真有成员赶返港撑叱咤颁奖礼，令镜粉感到被背叛。有粉丝认为：「今年证明咗电台唔播歌，我哋都会照课金俾镜仔，咁就更无理由为拎奖得罪呢班真正嘅金主呀！」甚至有粉丝扬言：「我要全世界见到，无镜嘅颁奖礼商台损失几多嘢，无论系金钱上定门面上！」亦有粉丝寸商台真要颁奖可以过大海，配合今年颁奖礼主题「难先要你做」：「商台唔好咁核突啦！有奖你咪送去澳门啰(英国咁远都送啦）难先要你做嘛。」

另外，Miro亦公布了Mirror最新一辑官方照片；至于今个星期开骚的姜涛，首张个人专辑《COMPOSITION》即将推出，并于明早11时在官方MIRROR SHOP预售。