Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

三代猴王明年2月西九文化区举行三场京剧 朱陆豪跟好友元秋吃饭聚旧

影视圈
更新时间：17:45 2025-12-15 HKT
发布时间：17:45 2025-12-15 HKT

由三代猴王朱陆豪、徐挺芳、秦朗主演京剧《美猴王•孙悟空•谁与争锋》将于明年2月6至8日一连三场在西九文化区戏曲中心举行，并在今日（15日）公开发售。朱陆豪与两位爱徒徐挺芳和秦朗今日（15日）出席记者会，化身成猴王现身，大晒武打功架。现场更播放多位香港艺人拍片支持的片段，当中有陈浩民、黄德斌、文雪儿、姜大卫、石修、米雪等。

品尝地道香港菜式

朱陆豪笑言日前出席活动与香港市民见面，大派印有孙悟空的口罩，现场不少外籍小朋友，当他们收到口罩即戴上变成孙悟空。谈到今次香港之行，朱陆豪表示跟好友元秋吃饭聚旧，品尝很地道的香港菜式，想不到几十年后在香港重聚见面，元秋还叫朋友要买票支持。

爆师弟秦朗到马场赢钱

一向喜欢怀旧东西的徐挺芳，表示曾到访香港小店，更以古著Look打扮在街头拍照，特别有感觉，又爆师弟秦朗到马场赢钱。在旁的秦朗笑言今次是他第一次来港，昨日到马场观赏赛事，并笑谓不小心赢钱。谈到《美猴王》曾在各地上演，问到来港演出可会加入香港元素？徐挺芳笑言不能说的秘密，又大卖关子指入场就会知道。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
01:50
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
7小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
6小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
10小时前
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
9小时前
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现
疑露宿黄大仙天桥3个月 路人心痛：越嚟越冻！帮帮婆婆！ 网民凌晨探访有新发现｜Juicy叮
时事热话
3小时前
男子双手抓住广告牌。
00:34
「孖烟囱男」疑被捉奸爬出酒店外墙 网民惊讶广告牌坚固︱有片
奇闻趣事
7小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
11小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
22小时前