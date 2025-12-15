三代猴王明年2月西九文化区举行三场京剧 朱陆豪跟好友元秋吃饭聚旧

由三代猴王朱陆豪、徐挺芳、秦朗主演京剧《美猴王•孙悟空•谁与争锋》将于明年2月6至8日一连三场在西九文化区戏曲中心举行，并在今日（15日）公开发售。朱陆豪与两位爱徒徐挺芳和秦朗今日（15日）出席记者会，化身成猴王现身，大晒武打功架。现场更播放多位香港艺人拍片支持的片段，当中有陈浩民、黄德斌、文雪儿、姜大卫、石修、米雪等。

品尝地道香港菜式

朱陆豪笑言日前出席活动与香港市民见面，大派印有孙悟空的口罩，现场不少外籍小朋友，当他们收到口罩即戴上变成孙悟空。谈到今次香港之行，朱陆豪表示跟好友元秋吃饭聚旧，品尝很地道的香港菜式，想不到几十年后在香港重聚见面，元秋还叫朋友要买票支持。

爆师弟秦朗到马场赢钱

一向喜欢怀旧东西的徐挺芳，表示曾到访香港小店，更以古著Look打扮在街头拍照，特别有感觉，又爆师弟秦朗到马场赢钱。在旁的秦朗笑言今次是他第一次来港，昨日到马场观赏赛事，并笑谓不小心赢钱。谈到《美猴王》曾在各地上演，问到来港演出可会加入香港元素？徐挺芳笑言不能说的秘密，又大卖关子指入场就会知道。