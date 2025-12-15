RubberBand《同在》音乐会筹近300万善款助灾民 6号眼湿湿感谢有心人支持完成

RubberBand联同耀荣文化于12月14日举行「RubberBand x 耀荣文化 同在音乐会」，以音乐凝聚社会力量，支援受火灾影响的家庭，传递守望相助与同舟共济的信念，为社区带来实际援助与心灵安慰。今次音乐会在西九文化区安盛竹翠公园举行，全场6000座位爆满，RubberBand 用《回家》为音乐会打响头炮：「喺呢度见到大家系因为香港发生咗好唔开心嘅事。我哋一直都想做啲嘢，咁所以写呢首歌《回家》，亦都得知到我哋嘅好伙伴耀荣文化想邀请我哋一齐做一个咁样嘅骚。我哋喺呢个城市好微不足道、好微小嘅，但系我觉得每一个人只要喺佢自己个岗位发挥最大，正所谓有钱出钱，有力出力。就将我哋嘅爱送出最大嘅能量，送去每一个人𠮶度。」

RubberBand望能量转送受影响市民

这晚RubberBand唱出20几首歌，观众以特别的心情入场，为受影响人士送上鼓励。当晚气温急降，6号不时呼吁观众企起暖身，而他更唱到跌暖包：「有咁多朋友喺度，都暖晒喇，唔需要暖包。昨晚又落雨又冻，今晚都冻但好天气，做善事个天系睇到！」整晚观众都好投入，6号坦言感觉到能量交换，唔单止来自台上，台下亦以满满的爱和能量回应，希望将这份能量转送给受影响市民，及后全场观众大合唱《阿波罗》，其间更讲到眼湿湿：「今次呢个骚好多人帮手，为呢次音乐会推咗啲工作过嚟帮手！我哋只系识做音乐，咁多年嚟我哋啲歌都系关于呢个城市嘅故事，里面有好多爱。今日我系要多谢大家，喺处于困难当中大家来到呢个公园，因为做呢个骚系好唔容易、经历咗好多。因为要用呢个速度做好一件事，系需要好多有心人。除咗我地几个，其实台前落后佢哋都系一样，都因为今晚骚将工作改期，好希望可以送到一份温暖！」而今次音乐会共筹得善款总数近300万。