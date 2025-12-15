61岁黎燕珊走出家暴离婚阴霾 Dry足20年有较Close朋友甜笑想再婚

61岁第一届亚姐冠军黎燕珊于2004年与邵氏小生刘永结束12年的婚姻，黎燕珊近日亮相好友钟慧冰的YouTube频道访问，罕有谈及感情生活，更甜丝丝地承认有「比较close嘅朋友」，疑谱「黄昏恋」。黎燕珊在节目中全程流露著幸福的笑容，其间又用双手按眼角的鱼尾纹，喜悦之情不言而喻。

黎燕珊挥别过去

黎燕珊于1992年与邵氏小生刘永结婚，二人育有一对仔女，于2000年爆出刘永家暴兼有外遇，黎燕珊提出离婚申请，并向高等法院申请禁制令，禁止刘永接触仔女，二人最终在2004年离婚。黎燕珊被钟慧冰重提旧事，先是打趣称：「我未结过婚，咩两公婆啫，讲番我啲伤心事」，又话「旧事不须记」，但感恩过去的经历，成就了今日开心的自己。

黎燕珊见证子女成长

黎燕珊多年来母兼父职，独力抚养一对仔女，加上父亲病重打击，令她经历重大历练。被问到有否遗憾时，黎燕珊说：「无遗憾，我对仔女咁乖，冇佢又冇我呢一对种子。」黎燕珊的女儿刘咏诗去年结婚，前夫刘永缺席，黎燕珊亲自牵女儿进场，场面感人。而儿子的感情亦有著落，黎燕珊等饮新抱茶。

钟慧冰笑问黎燕珊仔女已长大，是时候揾个伴，黎燕珊闻言哈哈大笑说：「我知你想问乜，揾返个黄昏系咪呀，哈哈哈！」笑到要用手按眼角鱼尾纹。钟慧冰疑似踢爆好友：「你咁开心嘅，你唔好压住啲皱纹啦，做乜鬼啫。有喇系咪呀？哗，你咁开心系有喇！我谂你...系咪呀？你睇吓你。」黎燕珊笑到流眼水表示：「要嘅，想会有个伴嘅。」

黎燕珊想揾伴去旅行

黎燕珊补充自己是多年教徒：「我信耶稣都廿几年，最重要系信仰要共同，同埋要信得过啦，大家要了解大家，呢一样系好重要，你话好朋友，你话比较close啲嘅系有，所以令到你会开心啰。」至于会否考虑再婚？黎燕珊坦承道：「都有呢啲憧憬，有㗎！」黎燕珊想有伴侣一齐去旅行：「有嘅，开心嘅！」

