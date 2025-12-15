金牌司仪70大寿收特制「金蛋」 孝顺女包办「双喜临门」派对 妻女相伴温馨庆生

郑丹瑞（阿旦）上月（11月27日）迎来70岁生日，在圈中人缘甚广的他，更筵开多席招呼朋友，妻女也有现身。其大女郑瑶（Zaneta）近日亦在IG发文分享庆祝喜悦，透露妹妹郑珉（Amanda）和爸爸生日很相近，因此今年为两人举办了一场「双喜临门」的生日派对。

郑丹瑞被女儿说服

大女郑瑶以英文写道：「祝爸爸70岁生日快乐，也祝我的宝贝妹妹生日快乐！我爱你们俩，昨晚和我们最亲近的人在我们常去的小店里度过了一个无比美好的夜晚！我们很幸运能拥有这些家人朋友。」又表示爸爸郑丹瑞原本未有打算隆重庆祝，不过最终在女儿说服下出席了派对，郑瑶开心地表示：「我也很高兴我们最终说服了爸爸来参加这次生日派对。」从相女儿上载的照片中，见到郑丹瑞与太太及女儿一起吹蜡烛，可见他们一家人关系不错。

郑丹瑞收金蛋蛋糕

此外，现场更设有不同颜色的气球以及一些闪亮装饰，「金蛋」蛋糕上更标注「金牌司仪」，同时又配以「70大寿」的温馨题字，两个女儿手上亦不别拿着用蔬果切成的花束，并向爸爸和妹妹送上祝福，难怪寿星公郑丹瑞全晚笑到见牙唔见眼，画面十分温馨。

