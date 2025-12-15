Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

金牌司仪70大寿收特制「金蛋」 孝顺女包办「双喜临门」派对 妻女相伴温馨庆生

影视圈
更新时间：16:00 2025-12-15 HKT
发布时间：16:00 2025-12-15 HKT

郑丹瑞（阿旦）上月（11月27日）迎来70岁生日，在圈中人缘甚广的他，更筵开多席招呼朋友，妻女也有现身。其大女郑瑶（Zaneta）近日亦在IG发文分享庆祝喜悦，透露妹妹郑珉（Amanda）和爸爸生日很相近，因此今年为两人举办了一场「双喜临门」的生日派对。

郑丹瑞被女儿说服

大女郑瑶以英文写道：「祝爸爸70岁生日快乐，也祝我的宝贝妹妹生日快乐！我爱你们俩，昨晚和我们最亲近的人在我们常去的小店里度过了一个无比美好的夜晚！我们很幸运能拥有这些家人朋友。」又表示爸爸郑丹瑞原本未有打算隆重庆祝，不过最终在女儿说服下出席了派对，郑瑶开心地表示：「我也很高兴我们最终说服了爸爸来参加这次生日派对。」从相女儿上载的照片中，见到郑丹瑞与太太及女儿一起吹蜡烛，可见他们一家人关系不错。

相关阅读：郑丹瑞70大寿多位圈中人到贺 筵开多席场面墟冚 妻女现身幸福满泻

郑丹瑞收金蛋蛋糕

此外，现场更设有不同颜色的气球以及一些闪亮装饰，「金蛋」蛋糕上更标注「金牌司仪」，同时又配以「70大寿」的温馨题字，两个女儿手上亦不别拿着用蔬果切成的花束，并向爸爸和妹妹送上祝福，难怪寿星公郑丹瑞全晚笑到见牙唔见眼，画面十分温馨。

相关阅读：70岁郑丹瑞荣升公公！大女儿郑瑶宣布怀孕晒性感大肚相   去年9月嫁靓仔金融才俊

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
6小时前
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
23小时前
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
4小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
7小时前
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
01:43
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
社会
5小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
17小时前
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
社会
6小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
20小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
19小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT