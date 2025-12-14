193被《东周刊》爆与Candy 地下情后首出活动 讲错新歌名变张学友《你的名字我的姓氏》 将来想在「水之教堂」举行婚礼

193（郭嘉骏）自早前被《东周刊》独家披露与Candy（王家晴）发展地下情后，193一直保持低调，直至今晚（14日）才首度出席公开活动，他现身湾仔婚纱展活动时，吸引了大批粉丝到场支持，在台上他不时派心心给粉丝，完成活动后也和粉丝影大合照。

幻想193为恋人

193即场献唱三首歌曲，当他介绍新歌《你的名字 我的圣诗》时，不小心讲错了属于张学友的《你的名字我的姓氏》，他即时作出更正，并介绍这首歌是指自己的恋人或大家的恋人，对方的名字就是自己的圣诗，是一首歌颂伴侣的歌曲，「希望大家可以在这个圣诞节与自己的爱人听着这首歌甜蜜地度过，若然是没有爱人，可以幻想一下我是你的恋人，因为这首歌是写给你们的。」他又称这首新歌是自己首次公开演唱，之后每日也会上载与其他艺人合唱的片段到网上，今晚便会开始出。

婚礼只想与亲人及好友共度

台上司仪问193，报道指他这首新歌是跟女友传情？193解释这传闻迟了，因为是在他推出这首歌后才传出，这首歌其实是很早之前在暑假期间计划想做的一首圣诞情歌，因为之前自己的歌曲大多是伤感，想在圣诞节制作出一首甜蜜的歌曲。问他可有幻想到与伴侣甜蜜的时刻？193表示幻想到自己这刻在冰天雪地与伴侣漫步，但香港不会有那么冻。至于他的梦幻婚礼会是怎样？193表明自己的婚礼不会在香港举行，因为他不想人多，只想与亲人及一些好友共度，「之前去日本滑雪时看到有水之教堂真的很靓，这只是幻想，因为我觉得自己这一世也没有这个机会。」台下的粉丝即高呼：「有我！」