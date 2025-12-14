劲爆颁奖礼2025丨詹天文考试兼顾演艺工作怕受影响 钟柔美拍《飞常日志ll》挨出黑眼圈 Chantel下星期回归合体练一次可表演

钟柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、张驰豪、林智乐及黄洛姸今日（14日）一起到出席新城活动为自己推出的上榜歌拉票。

现于广州星海音乐学院升学的Windy表示，由于内地学校没有圣诞假期，现时她正处于考试期，同时要兼顾演艺工作，因此担心两者也受影响。Yumi正拍摄剧集《飞常日志ll》，将年尾煞科，由于昨晚拍至凌晨三时，只睡了两小时便耍为今天活动准备，所以出现大黑眼圈，她说：「对，我很攰。」Windy即安抚她，指眼圈是卧蚕是可爱象征。

声梦三小花月尾佛山开骚

问到两人将与姚焯菲(Chantel)于本月28日假佛山举行《TIME TO CYA》巡回音乐会可有担心不够时间彩排？Windy表示，Chantel将于22日归队，将会进行一次总彩排唱歌，但可能要做骚当日才可以踩台。Yumi则指出，其实上次广州的演出都是这样，当时突然收到没有舞蹈员演出的消息，只靠他们三人自己跳，Yumi说：「我便教她们动作及企位，练几次便行，只因我们巳经很熟练，所以习惯了这种模式，可以练一次立即上台表演，哈哈！」

至于拉票方面，Windy很满意自己今年成绩，共推出4首，而Yumi则推出了一首《不欠你一个朋友》，有别于以往的跳唱风格的抒情慢歌，希望外界可以看见她另一面的感性而投她一票，为她增添力量作出多方面尝试。