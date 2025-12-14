Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

劲爆颁奖礼2025丨黄妍两日内写新歌助不敢发泄情绪人士 难忘日本尾站巡唱感动狂哭 黄淑蔓自诩泳衣照够晒正

影视圈
更新时间：21:45 2025-12-14 HKT
发布时间：21:45 2025-12-14 HKT

黄妍、黄淑蔓今日（14日）出席《劲爆颁奖礼2025》拉票宣传活动，今年推出了5首歌的黄妍，全数入围竞逐颁奖礼奖项，与同样有5首歌入围的李幸倪平分春色，黄妍表示今年是默默耕耘年，会默默唱好歌，让外界爱上她的作品，亦感谢幕后团队为她想尽办法宣传，同时也要多谢歌迷支持，「我今年做了10站巡唱，包括伦敦，荷兰、台湾及日本等地，估不到有两位香港粉丝由伦敦跟到荷兰，当地人也很感动，因为极少机会在荷兰听到广东歌，最难忘是日本尾站，大家也感动得狂哭。」

《急救学》为大家打气

问到黄妍可有留意中日关系紧张？她表示没有留意，交由同事去处理，因为音乐是文化交流。此外，宏福苑火灾，大家生活在这城市，不停看新闻也觉得辛苦，令大家难以专心工作，因此早前她用了两日时间写了一首歌曲《急救学》放到网上为大家打气，希望受影响情绪的人或不敢发泄情绪的人也得到帮助。

有更多时间减肥

同场的黄淑蔓觉得会否攞奖是未知之数，但自觉今年比去年有进步已足够，明年会以冲向女歌手奖作为目标，为自己定下较高的目标。她透露原定圣诞节的工作也取消了，多了时间休息之余，也让她有更多时间去减肥，由于运动挑战原定在12月中推出，却因为唱片延期至明年二月推出，她的运动挑战同时也要延至明年二月，她称现在每天做很多不同类型运动，网球、单车、篮球及跑步等。

派泳照福利要问准公司

问她可有游泳？黄淑蔓说以前很钟意游水，现在虽然是冬天，但泳池也开放暖水，问她可有储藏泳衣照？她笑言：「我有货，要问公司可否让我公开。」她又指自己的泳衣照很「正！」但却不愿讲太多，因她觉得自己现在的身形已很不错，当然可以操练得更好，「我的泳衣照有基本的比坚尼及游水时所穿的泳衣，因我是实力派歌手，不想大家的焦点放在我的外表上，（派泳照福利能够吸引更多粉丝？）我的声音已经很吸引了，我的样子也甜美，已能够给予粉丝甜头。哈哈！」最后她表示没理由冬天贴泳衣照，还是留待明年夏天才算，传媒指她身形届时可能会反弹影响泳衣照的美感？她即肯定地说：「一定不会反弹，我不会让这件事发生，（公司听到你这番话会很开心？）经理人听到直头是『姨母笑』哈哈！」

