劲爆颁奖礼2025丨泳儿若结婚不会遮遮掩掩 闻陈湛文任评判遭狂轰：唔系负责节目嘅人唔会理解

新城知讯台主办「我们的大热唱2025」，邀得多位歌手今日（14日）到愉景湾为《劲爆颁奖礼2025》拉票，当中包括：泳儿、黄妍、黄淑蔓、张驰豪、钟柔美、詹天文、林智乐、黎展峰、黄明德、曾傲棐、力臻、安俊豪、林芊莹、陈柏宇及XiX等。

3首歌全数在新城成为上榜歌

泳儿今年推出了3首歌曲，全数在新城电台成为上榜歌，获得颁奖礼竞逐奖项的机会，受访时泳儿表示，自暗黑歌曲计划后，有点害怕唱情歌，只因她的感情生活较简单，又是一个爱恨分明的人，遇到不合适的人便会推却，不想浪费时间，与男友这段情已经有十年之久，经历过吵架及疫情仍在一起，问到何时终结单身身份？她即请大家给予点时间，因双方也很忙，而感情一直在升华，问她会不会已嫁了不公开？泳儿说：「不会，我不会遮遮掩掩，曾乐彤经常逼我，问我何时才结婚，可惜她结婚当日抛花球时我还未到场。哈哈！」

《声秀毕业演唱会》延期至明年一月中

此外，曾担任《全民造星V》赛事评判的泳儿被问到，可有留意近日陈湛文为《全民造星VI》出任44强评判时的评语被网民闹爆？ 她表示没有留意，当她得知陈湛文解释，评语中讲参赛者好的方面时被删剪，但说参赛者不好的则全数播出才出现被閙爆的情况。泳儿表示很难控制有这个情况发生，因为播放时间有限，所以当她担任评判在录影节目时，身边同事们会在现场为她拍下一些短片，让想看花絮的观众能欣赏到，「担任评判，有些大家私底下看不到的情况，我也会剪出来，因为节目播放时间有限，但面对大量素材便要取舍，若不是剪片的人或不是负责节目的人便不会理解，（是否拍片作为自己的保障？）不是保障，只是分享较深层的事，有些时候我在教学时，学员有多努力大家未必全数看到，我邀请外援帮忙，大家又未必看到，我可以剪片出来多谢他们。」另外，《This is Our Stage声秀毕业演唱会》早前取消演出，泳儿表示音乐会不是取消，只是延期至明年一月中。