许冠杰新抱为大埔宏福苑灾民奔走 许怀谷庆结婚16年：我的妻子是一位超级妈妈

「歌神」许冠杰的47岁细仔许怀谷（Scottie），在2009年12月与拍拖4年的女友林钰雯（Ida）拉埋天窗，并于清水湾俱乐部筳开40席大宴亲朋。两人婚后诞下一子一女，大仔Tyle今年9岁，跟爸爸一个饼印，而细女Leah亦快将5岁，精灵又可爱，笑容亦十分甜美，样子就似足妈妈，一家四口生活美满。不经不觉许怀谷与太太结婚16年，日前他就在IG分享一辑家庭照，带着两个孩子重游昔日的婚礼地点，许怀谷表示感到无比幸福。

许怀谷讃太太是超级妈妈

许怀谷在IG以英文写道：「结婚纪念日，一年又一年。16年过去了，我们每年都会回到婚礼举办的地点，我们仍然在这里，我为拥有这个美好的家庭而感到无比幸福。」他又指太太是个超级妈咪，除了照顾孩子，最近亦忙着协助早前大埔宏福苑受影响居民：「我的妻子是一位超级妈妈，她悉心照顾著我们的孩子。我也为她感到非常骄傲。因为她最近一直忙于帮助受火灾影响的家庭，在现场提供援助，并尽其所能地捐赠物资。祝我们结婚纪念日快乐！希望未来几年我们能更加健忘。爱你们。」

许怀谷太太身兼多职

而许怀谷的太太亦有以英文回复，但感到失望自己并非第一人回复老公帖文：「怎么我不是第一个回复的，亲爱的老公，我太爱你了，没有你在身边，我可做不了身兼数职的妻子/母亲/家教/领事/女儿/媳妇/会计/厨师/管家/…等等。」许怀谷在文中表示，原来自2009年至今，他和太太是最后一对获准在俱乐部举行婚礼的非会员夫妇，还感谢该俱乐部允许两人每年都回来怀缅一番。

