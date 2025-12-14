前港男Rocky单方面认爱？崔碧珈首谈「恋情」称郑健乐系好朋友 认发展快不介意做后母

崔碧珈昨日（13日）突在社交网站贴出与2005年参加《香港先生》「健力组」冠军郑健乐（Rocky）的亲密合照，而Rocky更在FB改Status，贴上与崔碧珈二人的照片，并写明与Anita Chui在恋爱中。外界都以为崔碧珈对男方此举动知情，网民都对他们「认爱」表示祝福，惟今日（14日）崔碧珈到荃湾出席慈善音乐会记者会，被问及新恋情时，她却表示与Rocky是「好朋友」。

崔碧珈称与Rocky进展快

崔碧珈心情大靓出席活动，她指好开心能参与今次音乐会，透露到时也会跳健康性感辣身舞，又指会为此次keep fit和操肌，问到是否找Rocky操肌？她指对方现在是自己的专属教练。当被问到两人何时相识？崔碧珈指自己一直跟家人在英国，11月返港才认识Rocky，之后才深入了解，笑指两人进展快。她表示两人聊得来，又大赞Rocky有很多地方值得欣赏：「佢系顾家男人，好难得，又会凑小朋友，咩事都会以小朋友行先。」

Rocky单方面公开恋情

不过她坦言私人事想低调，也没想过对方改Status后有那么大回响。记者提到Rocky可能想给她惊喜，崔碧珈则指对方为人比较直接和单纯，不会想太多，更指他可能是「开心得滞」才这样做。她坦言事前也不知道对方改Status这件事，而自己也有因此是跟对方倾谈：「佢觉得可能男未婚女末嫁，系单身又系成年人，觉得冇乜所谓，所以冇谂公众上可能会有好多评论，因为我觉得呢啲事唔需要有太多公众参与。」

崔碧珈：非常好好好朋友

崔碧珈被问到，Rocky单方面公开恋情有否令她生气，她指自己不易嬲，又认为人生有惊喜是不错，而Rocky如何打动她？崔碧珈说：「冇打唔打动，冇大家谂得咁复杂。」至于两人现在的关系，崔碧珈说：「非常好好好朋友，我真系觉得系私人事，两个人知就得！就算我同我妈咪同细妹，工作𠮶啲我都好轻描淡写。（妈咪有冇揾你？）全家人都未睇新闻。」

崔碧珈赞Rocky「最好的异性」

崔碧珈又笑指家人早已放弃没有向她催婚，总之妈妈认为他的另一半是好人就可以，问到觉得Rocky是否好人？她说：「佢系我几十年人生入𥚃喺香港见过最好的一个异性，我好surprise佢唔系净系得大只，仲好有深度。（𠱁你？）佢唔系好识讲甜言蜜语，（做出嚟？）例如佢会买咗饭俾你，事前唔会同你讲好多废话，直接叫我食。」问到Rocky是否嫁得过？她笑言先要看别人是娶不娶自己：「希望越大，失望越大，我唔一定要嫁，唔嫁都得㗎，睇缘份！」她又谓女人都需要有点矜持。

崔碧珈不介意做后母

至于是否介意做后母？崔碧珈指没想到很长远，但自己喜欢小朋友，所以并不介意，又认为喜欢一个人不会理对方任何状况，最重要的是三观是否适合，而她亦认为Rocky是超级笋盘及钻石王老五，对于有网民认为「女尊男穷」，她指Rocky是禾秆冚珍珠，实际上自己比较穷，只是大家以为她很有钱。

