RAIN跳唱多首快歌为赛事热身 大赞伊健好演员望有机会合作

韩流天王RAIN（郑智薰）到沙田马场出席「浪琴香港国际赛事」。RAIN现身为赛事揭幕，吸引大批歌迷到场支持，RAIN先以《How To Avoid The Sun》为赛事热身，再接连跳唱《I Do》、《30 Sexy》、《⁠Rainism》，唱到《La Song》更主动走近粉丝，伸手零距离与粉丝接触，令观众席尖叫声不断，魏浚笙、于适及Mario亦在马圈内近距离感受RAIN的魅力。

RAIN为演出早睡早起

RAIN受访即以广东话打招呼「大家好，我系RAIN。」他感谢大会邀请再来香港，觉得很享受，今次演唱选择了香港歌迷耳熟能详的歌，笑言准备演出的秘密，就是早睡早起、多做运动，早前在新加坡音乐节与郑伊健同场，RAIN指由细到大都觉得对方是好演员，和他倾谈觉得很亲切，希望将来有机会合作，又预告2026年将推出新专辑和电视节目，离开前亦亲切地以广东话说「多谢」。