26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红

美国歌手Camryn Magness凭YouTube片打开知名度，其后为One Direction巡演演出，获得关注。近日传出Camryn Magness意外身亡消息，终年26岁。其家属已证实死讯，发文悼念。

Camryn Magness家人悲痛悼念

据外媒《People》杂志报道，Camryn Magness于12月5日与男友人在美国佛罗里达州骑电动滑板车外出时，在路上遭到撞击不幸离世。Camryn Magness家属悲痛发文：「我们的心情沉重，她是一股光辉的力量，她的歌声、灵巧且明亮的性格感动了许多人。无论是在海浪之下还是在舞台上，她都以无畏的能量和善意面对生活。」

Camryn Magness年纪轻轻已崭露头角，早在8岁开始音乐生涯，13岁录制首张试听带，并寄给现在的经理人，开始发展歌唱事业。Camryn Magness于2011年曾为澳洲歌手Cody Simpson巡演担任开场歌手，同年又与流行庞克乐团Allstar Weekend进行巡演。

Camryn Magness曾与One Direction两度合作

Camryn Magness的知名度大增，在2012年接受One Direction邀请，担任《Up All Night Tour》巡回的开场嘉宾，之后在2013年One Direction的《Take Me Home Tour》再度合作，参与逾60场欧洲演出。此外，Camryn Magness今年7月在IG公开获男友求婚成功，可惜未等到婚礼，已撒手人寰。

